İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden “bungalov ev” ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyada sahte ilanlarla dolandırdılar

Edinilen bilgilere göre, şüphelilerin çeşitli sosyal medya platformlarında “satılık”, “kiralık” ve “gecelik konaklamalık” başlıklarıyla sahte bungalov ev ilanları yayımladığı tespit edildi. Vatandaşlardan kapora ve ön ödeme adı altında para alındığı, ancak ödeme sonrası iletişime geçilmediği belirlendi. Dolandırıcılık ağıyla birçok kişi mağdur edildi.

55 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 14 Ekim günü farklı illerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 55 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen baskınlarda, 10 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, banka kartı ve sahte hesap bilgilerine ulaşıldı.

6 kişi tutuklandı, 4’ü adli kontrolle serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 zanlı, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 kişi çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bazı şüpheliler başka suçlardan cezaevinde

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların yanı sıra, başka suçlardan halen cezaevinde bulunan bazı şüphelilerin de dosya kapsamında ifadelerinin alındığı öğrenildi. Emniyet ekipleri, şebekenin bağlantılı olduğu kişileri tespit etmek için dijital materyaller üzerinde incelemelerini sürdürüyor.