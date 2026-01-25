Son Mühür - Tartışmalı geçen İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası seçimlerinde ipi 456 oy alan Doğan Kılıç göğüsledi.

İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası seçimlerinde kıyasıya bir yarış yaşandı. Doğan Kılıç, önceki dönem Oda Başkanı Aykut Yenice ve Aydın Öncel’in yarıştığı seçimlerde zaman zaman gergin anlar yaşanırken, yarıştan Doğan Kılıç galip çıktı. Kesinleşmeyen seçim sonuçlarına göre Doğan Kılıç 456, Aykut Yenice 137, Aydın Önce ise 91 oy aldı. İki oy ise geçersiz sayıldı.

Kılıç, “Kazanan esnaf oldu, eşime de teşekkür ederim”

Sonuçlar açıklandıktan sonra bir açıklama yapan Doğan Kılıç, duygusal ve birleştirici bir konuşma yaptı. Kılıç, “Bu seçimin kazananı esnaf oldu. Aykut ve Aydın başkanlarla birlikte görev yaptık. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Eşime de teşekkür ederim” diye konuştu.