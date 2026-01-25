İzmir'de esnaf odaları seçimleri heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bir seçim maratonu da İzmir Berberler Odası'nda gerçekleşti. Seçim maratonuna, Selahattin Alçiçek Kültür Merkezi’nde mevcut Başkan Şükrü Bilgin ile başkan adayı Osman Ozaşçı’nın konuşmalarıyla start verildi. İki başkan adayının da konuşmaları esnasında salondaki tansiyonun yükseldiği fark edildi.

Kısa süreli arbede!

Konuşmaların tamamlanmasıyla birlikte sandık kurulumuna geçildi. Sandıklar kurulmadan önce ise, salonda kısa süreli arbede yaşanması gözlerden kaçmadı.

Kazanan mevcut başkan Bilgin!

Sandıkların açılmasıyla birlikte kazanan isim oldu. Mevcut Başkan Şükrü Bilgin, İzmir Berberler Odası seçimini kazanarak yola devam dedi. Şükrü Bilgin'in 600 oyuna karşılık diğer başkan adayı Osman Ozaşçı 300 oyda kaldı.