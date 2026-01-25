Son Mühür/ Seçil Ünlü- İzmir'de 2021 yılında sosyal medyada başlayan ve yargıya taşınan "Hoca-Asistan" davasında nihai karar verildi.

Bir dönem asistanlığını yapan öğrencisinin; hakaret, tehdit ve yönetimle "iş birliği" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarttığı profesör, tüm suçlamalardan aklandı. Mahkemenin verdiği beraat kararı, üst mahkeme (istinaf) tarafından da onanarak kesinleşti.



Dijital Linç Mahkemeden Döndü...



Olay, eski asistanın sosyal medya üzerinden –isim vermeden– hocası hakkında ağır ithamlarda bulunmasıyla başlamıştı.

Bu paylaşımların ardından kamuoyunda ve akademik çevrede haksız bir lince maruz kalan profesör, Ahmet Türk, sessizliğini koruyarak adaletin tecelli etmesini bekledi.

14 ay süren ceza davası sonucunda mahkeme, iddiaların asılsız olduğuna hükmederek profesörün suçsuzluğuna karar verdi. Asistanın açtığı tazminat davası da mahkemece reddedildi.



"İzi Kaldı Ama Hakikat Galip Geldi"...



Karar sonrası sosyal medyada konuyla ilgili paylaşım yapan Prof. Türk, atılan çamurun izinin silinmesinin zor olduğunu belirterek şu dikkat çekici açıklamayı yaptı:

"Akademik hayatım boyunca böyle bir ithamla karşılaşmadım. Tanındığım çevrede haksız bir iz bırakıldı. Bu açıklamayı, sadece o olumsuz izlenimi bir parça olsun yok etmek için yapıyorum."



Canı Sağ Olsun...



Kendisini yargılatan asistanına karşı herhangi bir intikam duygusu taşımadığını belirten profesör, sözlerini akademik vakara yakışır bir hoşgörüyle bitirdi:

"Eski öğrencime ve asistanıma zarar vermeye niyetim yok. Yetenekli ve başarılıydı. Başarılarının devamını dilerim, yine de canı sağ olsun."