Son Mühür / Erkan Doğan - Aliağa Belediye Başkan Serkan Acar, Son Mühür’e yaptığı açıklamada, Aliağa Belediyesi Özel Aile Danışma Merkezi’nin geçtiğimiz yıl 4 bin kişiye ücretsiz hizmet verdiklerini, asgari ücret tarifesinden hesaplandığında 18 milyon liranın ilçe halkının cebinde kaldığını söyledi.

AK Partili Çankırı ve Başkan Acar merkezde incelemelerde bulundu

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ilçe halkının büyük ilgi gösterdiği Aliağa Belediyesi Aile Danışma Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Merkezde Ekip Sorumlusu olan Berfin Ruken Taşkın, merkezde verilen hizmet hakkında Çankırı’ya bilgi verdi. Aliağa Belediyesi Aile Danışma Merkezi bünyesinde Aile Danışmanlığı, Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı, Yaşlılık ve Yaşlanma Birimi Danışmanlığı ve Hukuki Danışmanlık, Sosyal Hizmet Danışmanlığı, Bağımlılık Danışmanlığı, Psikolojik Danışmanlık, Çift Terapisi, Aile Danışmanlığı hizmetlerinin verildiğini belirten Başkan Acar, “Buradaki tüm hizmetler ücretsiz. Bu hizmetlerin bir asgari ücret tarifesi var. Geçen yıl ilçemizde yaşayan dört bin kişiye hizmet verdik. Minimum fiyat tarifesinden hesapladığımızda 4 bin kişiye verdiğimiz hizmetin bedeli 18 milyon tutuyor. Bu merkez sayesinde 18 milyon lira Aliağa Halkının cebinde kaldı. Danışma merkezimize çok talep var. Şakran ve Helvacı mahallelerimize şube açacağız” dedi.

AK Partili Çankırı, “Aliağa Belediyesi ‘örnek’ belediye”

Merkezdeki tüm birimler hakkında detaylı bilgi alan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, “Aliağa Belediyesi çok güzel çalışmalara imza atıyor. Örnek bir belediye” dedi. Çankırı, Başkan Acar’a, ilçede yaşayan yaşlılar için bir gündüz bakımevi de açılabileceğini söyledi. Başkan Acar da bu yönde planlamaları olduğunu ifade etti.