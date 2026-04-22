Son Mühür / Atakan Başpehlivan İMEK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin Nisan ayı olağan toplantısı gerçekleşti. 2025 yılı faaliyet raporu, kesin hesap ve bilanço raporunun gerçekleştiği meclis toplantısında başkan Yusuf Öztürk başta İzmir Limanı’nın devri olmak üzere denizcilik sektörünü ilgilendiren birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yusuf Öztürk: İzmir limanında önemli dönüşüm devam ediyor

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in, İzmir Limanı ile ilgili söylediği. ‘dönüşüme ihtiyacı var’ çıkışının önemli ve yerinde olduğunu hatırlatarak, 28-30 tarihileri arasında Türkiye Varlık Fonu’nun İzmir’de konuyla ilgili bilgilendirme yapacağını aktaran Yusuf Öztürk, “İzmir limanında önemli dönüşüm devam ediyor.

Albayrak Grubu işletmeciliği aldı, bu durum limanın modernizasyonu için yol açtı. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in de limanın modernizasyona ihtiyacı olduğunu söylemesi de sevindirici. Bu değişikliklerin operasyonel sonuçlarını görmeliyiz. 28 Nisan ya da 30 Nisan tarihleri arasında Türkiye Varlık Fonu bu salonda bilgilendirme toplantısı yapacak. Orada limanla ilgili daha detaylı bilgileri öğreneceğiz. Çalışmaları gerçekleştiriyorlar.” diye konuştu.

“Gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyorum”

Ayrıca, deniz turizmi ile ilgili beklentilerinin yüzde 20 düşeceğini aktaran Başkan Öztürk, “Deniz turizm sezonu açıldı, sadece Çeşme için değil Seferihisar, Karaburun, Kuşadası. Kuşadası savaş çıkmadan evvel İranlıların uğrak yeriydi nevruz için. O bir nefes veriyordu sezon öncesinde. Maalesef bu gerçekleşmedi, turizm beklentimiz yüzde 20 düşecek diye öngörüyoruz. Bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını tavsiye ediyorum.” dedi.

“Artık gençler de kruvaziyer turizmi tercih ediyorum

Son olarak, Kruvaziyer olan ilginin her geçen yıl arttığını vurgulayan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, gençlerin de artık bu turizm tarzını benimsediğini vurgulayarak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Kurvaziyerin popülaritesi her geçen yıl artıyor, son verilere göre dünyada 37 milyon kişi kruvaziyer yolculuğu yaptı, bu seneki beklenti 40 milyon. Artık gençler de kruvaziyer gemileri tercih ediyor, uçak ve otel fiyatlarından da daha uygun oluyor. 1500 gemi 2,5 milyon yolcu hedefimiz var bu yıl için. Ocak ve Mart arasında yılın ilk çeyreğinde, son 16 yılın en iyi 3 ayını gözlemliyoruz. Hedefler rahatlıkla 2026’da sağlanacak” dedi.