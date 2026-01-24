Son Mühür/ Osman Günden - Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu’nun ölüm yıl dönümünde gerçekleştirilen anma konserine; CHP İl ve İlçe yöneticileri, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ADD Güzelbahçe Şube Başkanı Soner Tanrıkulu ve yönetimi, belediye meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek’in seslendirdiği türküler, salonu dolduran Güzelbahçeliler tarafından hep bir ağızdan söylendi.

“İlk sandıkta devrim nasıl yapılıyor göreceğiz”

Gecede konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, devrim şehitlerinin karanlığa boyun eğmeyen duruşuna vurgu yaptı. Günay, “Uğur Mumcu ve onun gibi aydınlarımız asıldı, yakıldı, katledildi ama asla boyun eğmedi. Onların açtığı yolda yürümeyi sürdüreceğiz. Asılarak, yakılarak, bombalanarak, kurşunlanarak bitmeyiz; tam tersine çoğalarak geliriz. Korkmadan, yılmadan mücadele edeceğiz ve mutlaka iktidar olacağız. İlk sandıkta devrimin nasıl yapıldığı görülecek” ifadelerini kullandı.

“Verdiği mücadele yolumuzu aydınlatıyor”

ADD Güzelbahçe Şube Başkanı Soner Tanrıkulu ise Uğur Mumcu’nun mücadelesinin bugün de yol gösterici olduğuna dikkat çekti. Tanrıkulu, “Uğur Mumcu özgürlük, adalet, eşitlik ve laiklik mücadelesi verdiği için haince katledildi. Aradan geçen yıllara rağmen hakikati arama azmi ve halkına bağlılığı bizlere büyük sorumluluk yüklüyor. Aydınlık bir Türkiye için verdiği mücadele yolumuzu aydınlatmaya devam edecek” dedi.

“Atatürk gençliği olarak söz veriyoruz”

CHP Güzelbahçe Gençlik Kolları Başkanı Yiğitcan Akyar da konuşmasında, devrim şehitlerinin yalnızca kaybedilmiş isimler olmadığını vurguladı. Akyar, “Bizler Cumhuriyet gençleriyiz. Laikliği, basın özgürlüğünü ve Cumhuriyet kazanımlarını savunmayı sürdüreceğiz. Atatürk gençliği olarak tüm devrim şehitlerine söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkülerle anma, duygu dolu gece

Konuşmaların ardından sahne alan Devrim Seyrek, “Uğurlar olsun”, “Deniz koydum adını”, “Büyü” ve devrim şehitleri anısına yazılan eserleri seslendirdi. Hep bir ağızdan söylenen türküler eşliğinde gerçekleşen anma gecesinde izleyenler duygu ve özlem dolu anlar yaşadı.