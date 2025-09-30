İzmir'in merkez ilçelerinden Konak'ta bulunan Halkapınar Deresi, bir süredir devam eden çevre kirliliği sorunuyla yeniden gündemde. Dün kenti etkisi altına alan yoğun sağanak yağışlar, dere yatağında biriken ve gözden kaçan atıkların tamamını su yüzeyine taşıdı. Bu durum, derenin birçok noktasında ağır bir çöp ve kirlilik tabakası oluşmasına ve çevrede yaşayan vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkilemesine neden oldu.

Mahalle sakinleri kötü kokudan şikayetçi

Dere yatağında biriken çöplerin yaydığı dayanılmaz kötü koku, özellikle Halkapınar çevresinde ikamet eden ve iş yerleri bulunan vatandaşların tepkisini çekti. Kirliliğin ve beraberindeki kokunun, bölgenin yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürdüğünü belirten çevre sakinleri, durumu endişeyle karşılıyor. Vatandaşlar, hava sıcaklıklarının da etkisiyle kokunun giderek yoğunlaştığını ve sağlıklarını tehdit ettiğini ifade ederek, bu kronik çevre sorununa karşı yetkili kurumlardan kalıcı ve acil bir çözüm beklediklerini dile getirdi. Dere çevresindeki bu manzara, bölgenin estetik görüntüsünü de bozarak kentsel çevre yönetimi açısından önemli bir sorun teşkil ediyor.

Kent yönetiminden hızla harekete geçilmesi bekleniyor

Halkapınar Deresi'nde yaşanan bu kirlilik ve koku sorunu, sadece görsel bir rahatsızlık yaratmakla kalmıyor; aynı zamanda halk sağlığı ve çevre kirliliği açısından da kritik bir durum yaratıyor. Dere yatağının düzenli olarak temizlenmemesinin bir sonucu olduğu düşünülen bu durum karşısında, yerel yönetim birimlerinin ve çevre temizliğinden sorumlu kurumların vakit kaybetmeden harekete geçmesi talep ediliyor. Vatandaşlar, yalnızca yüzey temizliği değil, dere yatağının derinlemesine temizlenmesi ve atıkların dereye ulaşımını engelleyecek önleyici tedbirlerin alınması gerektiği konusunda ısrarcı.