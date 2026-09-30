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Eğitim yolculuğuna İzmir Gültepe Nene Hatun KTML'de Radyo-Televizyon Bölümü’nde başladı. Medyaya olan ilgisini akademik düzeye taşıyarak Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nden 2022 yılında mezun oldu. 2023 yılında basın sektörüne adım attı, Eskişehir’de başlayan mesleki yolculuğunu İzmir basınına taşıdı. Son Mühür internet haber sitesinde görev yapmaktadır.

Kurtarma operasyonu süresince kilitlenen ve tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın bölgeden çekilmesiyle tekrar eski seyrine döndü. Emniyet mensupları kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sıkışan tonajlı aracı kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı. Aracın lastik havaları indirilerek tavan mesafesi esnetildi ve vinç dikkatli müdahalelerle bulunduğu noktadan geriye doğru çekilerek çıkarıldı.

Sağlık ekipleri sürücünün durumunu kontrol etti. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı belirlendi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak alt geçide girişleri engelledi.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan emniyet güçleri, olası bir kazanın önüne geçmek amacıyla alt geçide giden bağlantı yollarını trafiğe tamamen kapattı.

İzmir’in Konak ilçesinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 U 0727 plakalı vinç, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki taşıt alt geçidine girdi. Yükseklik hesabını yapamayan sürücü, dev araçla alt geçidin beton tavanına sıkıştı. Darbenin etkisiyle araç olduğu yerde çakılı kaldı.

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