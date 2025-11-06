İzmir'in önemli sahil şeritlerinden Menderes ve Çeşme açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekiplerin yürüttüğü üç ayrı operasyonla toplamda 90 düzensiz göçmen yakalandı. Ege Denizi’ni yasa dışı yollarla geçiş güzergahı olarak kullanan insan kaçakçılarına karşı kararlı bir mücadele sergileyen Sahil Güvenlik, bölgede aldığı tedbirlerin sonuçlarını bir kez daha gösterdi.

Komutanlığın resmi internet sitesinden yapılan detaylı açıklamaya göre, olaylar zinciri ilk olarak Menderes açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik botunun rutin devriyesi sırasında başladı. Ekipler, denizin ortasında tehlikeli şartlarda ilerleyen bir lastik bot içerisindeki düzensiz göçmen grubunu tespit etti. Hızla harekete geçen Sahil Güvenlik personeli, botu güvenli bir şekilde durdurmayı başardı. Bu müdahale sonucunda, aralarında 1 çocuk da bulunan toplam 34 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Çeşme'de insansız hava aracı ve gemiler devrede

Operasyonların ikinci ve üçüncü aşaması ise popüler turizm destinasyonu Çeşme açıklarında gerçekleşti. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın teknolojik imkanlarını etkin biçimde kullandığı bu safhada, insansız hava aracı (İHA) kritik bir rol üstlendi. İHA'dan alınan istihbaratla, bir lastik botta seyreden düzensiz göçmen grubunun varlığı belirlendi ve derhal bölgeye deniz unsurları sevk edildi.

Sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, botu durdurduğunda aralarında 3 çocuk bulunan 17 düzensiz göçmeni yakaladı. Bu operasyonun önemli bir farkı, aynı botta, yasa dışı geçişi organize ettiği şüphesiyle 1 kişinin de gözaltına alınması oldu. Bu durum, insan kaçakçılığı şebekelerine yönelik somut bir delil teşkil etti.

Çeşme açıklarındaki üçüncü olayda ise, bölgede görevli olan bir Sahil Güvenlik gemisi, hareket halinde olan başka bir lastik botu tespit etti. Derhal müdahale edilen bu tehlikeli yolculuk, ekiplerin botu durdurmasıyla son buldu. Bu üçüncü grupta dikkat çekici şekilde 21'i çocuk olmak üzere toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı. Yaşanan bu olaylar zinciri, göçmenlerin yaşadığı zorlu ve riskli yolculukların boyutunu gözler önüne serdi. Tüm operasyonlar boyunca yakalanan ve hayati tehlikeden kurtarılan düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve resmi işlemlerin tamamlanması için İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.