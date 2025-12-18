Son Mühür/ Emine Kulak- 2025 yılının sonuna yaklaşılırken, yılbaşı tatili için otel rezervasyonları hız kazandı. Özellikle şehir merkezindeki oteller, kısa süreli konaklama için yoğun talep alırken, doluluk oranlarının yüzde 80–90’lara kadar çıkabileceği belirtiliyor. Vatandaşlar 1–2 günlük tatil programlarıyla yılbaşı coşkusunu şehir dışına çıkarak yaşamayı planlıyor.

İzmir Otelciler Odası Başkanı İbrahim Veral, yılbaşı dolayısıyla şehir genelindeki otel doluluk oranları ve rezervasyon durumunu değerlendirdi.

“YILBAŞI REZERVASYONLARI ARTIYOR”

Kış mevsimi itibari ile yaz sezonunun sona erdiğini, ancak yılbaşı nedeniyle otellerde yarı doluluk yaşandığını belirten Veral, “Şu anda İzmir genelinde doluluk oranı yüzde 80–90’lara çıkabilir. Foça ve Çeşme gibi yaz turizminin yoğun olduğu bölgelerde sezon kapanınca, İzmir genelinde oteller yarı kapasiteyle çalışıyor. Merkez otelciliğinde ise durgunluk devam ediyor” dedi.

“YAŞ ARALIĞI 25- 50, YURT DIŞINDAN GELEN ZİYARETÇİ SAYISI SINIRLI”

Veral, yılbaşı için rezervasyon yaptıranların genellikle 25–50 yaş aralığında olduğunu ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden yoğun talep geldiğini ifade etti. Yurtdışından gelen ziyaretçi sayısının ise sınırlı olduğunu belirten Veral, “Aralık ayının ortasına geldik ve şimdiden rezervasyonlarda artış başladı. Otellerimiz yılbaşı için eksikliklerini tamamlıyor ve tam kapasiteyle hazırlıklarını sürdürüyor” dedi.

OTELLERDE DENETİM VE YANGIN GÜVENLİĞİ

Geçen yıl Kartalkaya’da yaşanan yangın felaketine de değinerek, İzmir’deki otellerin denetim süreçlerini anlatan Veral,“Otellerimiz kendi denetimlerini yapıyor ve eksiklerini tamamlıyor. Belediye ve bakanlıklar da tedbirleri sıkı tutuyor. Sürdürülebilirlik açısından rapor alınması gerekiyor. Bu rapor, karbon ayak izi ve kullanılan malzemeler gibi detayları kapsıyor ve oteller ruhsatlarının yanına asıyor” dedi. Veral, raporların 31 Aralık 2025 tarihine kadar alınması gerektiğini ve ek süre verilmeyeceğini vurguladı.

“KAPANMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA OLAN OTELLER VAR”

Konuşmasına devam eden Veral, “Ancak bazı oteller, kısa süre içinde raporlarını yenileyemeyip kapanma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Özellikle yapısal olarak eksiklerini tamamlaması zor olan oteller var. Artık uzatma süresi kalmadı” diye konuştu.

Veral, İzmir’in turizm potansiyelini tam anlamıyla kullanabilmesi için oda olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti.