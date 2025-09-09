Son Mühür- İzmir’in kalbi Kemeraltı Çarşısı’nda, Anafartalar Caddesi’nde valilik binası karşısındaki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine gelerek alevlere müdahale ederken , Gediz Elektrik ekiplerinin olay yerine yaklaşık 45–50 dakika gecikmeyle ulaştığı öğrenildi.

Bakımsızlık yangınlara davetiye çıkartıyor

Edinilen bilgilere göre, uzun süredir bakım yapılmayan elektrik tesisatı patlamaya hazır bir bomba haline getirdi. Trafo yangını sırasında klimaların da tutuşması, altyapının yetersizliğini ve ihmalleri gösterdi. Bu sebeple yangının nedenine ilişkin iddialar, gözleri Gediz Elektrik’e çevirdi.

Gediz Elektrik’in sorumluluğu tartışılıyor

Vatandaşlar ve esnaf, yaşanan olayın bir “kaza” değil, açıkça “ihmal” sonucu olduğunu savundu. Elektrik altyapısına yıllardır yatırım yapılmadığını belirten bölge halkı, Gediz Elektrik’in yalnızca fatura tahsilatıyla ilgilendiğini, bakım ve yenileme görevini yerine getirmediğini söylüyor.

Tarihi çarşı büyük tehlike atlattı

Kemeraltı gibi yoğun insan hareketliliği olan ve tarihi yapılarıyla bilinen bir bölgede yaşanan bu yangının daha büyük bir faciaya dönüşmeden kontrol altına alınmasıyla çevre esnafı derin bir oh çekti.