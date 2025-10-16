Son Mühür / Osman Günden - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16.10.2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. İzmir'in Kemalpaşa ilçesiyle ilgili olarak verilen acele kamulaştırma kararları dikkat çekti. Ülke genelinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan 250.000 sosyal konut projesi çerçevesinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bazı taşınmazlarla ilgili olarak acele kamulaştırma kararı alındı. Karar, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesi gereğince verildi.

Acele kamulaştırma kararı verilen taşınmazlar nerede yer alıyor?

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 250.000 sosyal konut projesi kapsamında acele kamulaştırma kararı verilen taşınmazlar, Akalan ve Çambel mahallelerinde yer alıyor. Söz konusu taşınmazlar; 144 ada 96 parsel, 144 ada 99 parsel, 144 ada 100 parsel, 144 ada 101 parsel, 144 ada 102 parsel, 150 ada 103 parsel, 150 ada 130 parsel, 150 ada 131 parsel, 150 ada 129 parsel ve 150 ada 132 parsel olarak dikkat çekiyor.