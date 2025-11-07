Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kazakistan Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Bauyrzhan Akatayev ve beraberindeki heyeti, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Basmane’deki tarihi Ay Yıldızlı Konak’ta misafir etti. Ziyaret, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Tugay’dan Türk-Kazak kültür bağı vurgusu

Heyeti konakta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Tugay, Türkiye ile Kazakistan arasındaki kültürel yakınlığa dikkat çekti.

“Biz sizi akraba görüyoruz. Kazakistan bizim için çok özel bir yere sahip” diyen Tugay, ortak tarih ve kültür bağlarının iş birliklerine güçlü bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Ortak projelere davet: “Kazakistan Parkı yapalım”

Görüşmede ticaret, sanayi, kültür ve kentleşme alanlarında ortak çalışmalar yapılması gündeme geldi. Başkan Tugay, İzmir ile Kazakistan şehirleri arasında aktif projeler geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak şu öneriyi sundu:

“Kentlerimiz arasında aktif şekilde projeler yapalım. Pek çok alanda yeni adımlar atabiliriz. Kazakistan Parkı yapalım, birlikte ağaçlandıralım.”

Başkonsolos Akatayev: “İzmir’in gelişimini yakından takip ediyoruz”

Ziyarette konuşan Kazakistan Başkonsolosu Bauyrzhan Akatayev, İzmir’de yürütülen çalışmaları ilgiyle takip ettiklerini belirtti. Akatayev, kentin son yıllardaki gelişiminin dikkat çekici olduğunu dile getirerek, “İki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri boyuta taşınması memnuniyet yaratır” ifadelerini kullandı.

Kültür, tarih ve gastronomi için karşılıklı etkinlik önerisi

Görüşmede iki ülke vatandaşlarının birbirini daha yakından tanıması amacıyla ortak kültürel etkinlikler düzenlenmesi fikri öne çıktı.

Kazakistan’da “İzmir Günleri”, İzmir’de ise “Kazakistan Günleri” düzenlenerek tarih, kültür, sanat ve gastronominin karşılıklı olarak tanıtılabileceği ifade edildi.

İzmir’de 3 bini aşkın Kazak yaşıyor

Başkonsolos Akatayev, İzmir’de 3 bini aşkın Kazak vatandaşın bulunduğunu ve çoğunun kentte mutlu bir yaşam sürdürdüğünü belirtti. Özellikle eğitim için şehre gelen Kazak öğrencilerin sosyal imkanlar sayesinde İzmir’de kalıcı olarak yaşamak istediğini söyleyen Akatayev, kentteki yaşam kalitesinin Kazak toplumu için önemli bir çekim merkezi olduğunu vurguladı.