Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gerçekleşen gözaltılar ve tutuklamalar, İzmir siyasetinde de hareketli günlere sebep olmuştu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerden birinin Bornova Belediyesi personeli olduğunun ortaya çıkmasının ardından, İzmir kamuoyunda tartışmalar da beraberinde gelmişti. Yaşanan gelişmenin ardından Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'den açıklama gelirken, bir açıklama da AK Parti Bornova Belediye Meclis Üyesi Adem Kasacı'dan geldi.

"Münferit hata” denilerek geçiştirilecek bir husus değildir!"

Yaşanan durumun geçiştirilecek bir konu olmadığının altını çizen Kasacı, "Bornova Belediyesi’nde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan bu süreç, yıllardır Bornova halkının beklediği hizmet anlayışının karşılığı olarak ne yazık ki “münferit hata” denilerek geçiştirilecek bir husus değildir.

Elbette Sayın Ömer Eşki’nin sorumluluğu üzerine alması bizler nezdinde önemlidir; ancak bu durum yapılan hatayı ve oluşan zararı ortadan kaldırmaz.

Bu olayda asıl sorgulanması gereken şudur:

Bu sistem nasıl işlemektedir?

Yıllardır ifade ettiğimiz üzere belediyelerde işe alım süreçleri liyakat ve şeffaflık ilkeleri üzerine kurulmalıdır. Ancak Özkan Yalım ile ilişkilendirilen bir referans üzerinden yapılan işe alım, sistemin Bornova halkı aleyhine nasıl işlediğini açıkça göstermektedir." dedi.

"Bornova’nın zedelenen itibarını kim, nasıl geri getirecektir?"

"Açıklamalarına devam eden Kasacı, Bir kişinin referansla belediyeye alınması, ardından bunun “münferit hata” olarak tanımlanması; Bornova Belediyesi’nde liyakat ve şeffaflığın değil, ilişkilerin belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır.

Bornova’nın zedelenen itibarını kim, nasıl geri getirecektir?

Ortaya çıkan bu tablo, yönetimin ne kadar ciddi bir zafiyet içerisinde olduğunu göstermektedir.

Bizim için esas olan açıktır:

Referans değil, liyakat ve şeffaflık." ifadelerini kullandı.