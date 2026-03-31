Son Mühür diyor ki… İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP’li Meclis Üyesi Doktor Mustafa Vatansever’in, İzmir Tabip Odası seçimlerine katılan Çağdaş Hekim Grubu’nun haberini yayınlandıktan sonra Son Mühür Haber Müdürü Gazeteci Yazar Erkan Doğan’a habere müdahale anlamını taşıyan mesajlar atması demokratik ve özgürlükçü anlayıştan uzak bir yaklaşımdır.

Gazeteci Doğan; “Haberlerimle Türkiye’de kızamık aşısı farkındalığını artırdım”

20 yıldır sağlık alanında binlerce habere imza atan Son Mühür Haber Müdürü Erkan Doğan, yaşananlara üzüldüğünü belirterek, medyaya yapılacak her müdahalenin demokrasiye zarar vereceğini söyledi. Doğan, şunları söyledi, “20 yıllık meslek hayatım boyunca haberlerimi hazırlarken, araştırırken, yazarken insanlara her zaman saygılı olmaya çalıştım. Haberin tüm taraflarına eşit söz hakkı vermeye çaba gösterdim. 20 yılda 10 bini aşkın habere imza attım. Sağlık alanında yüzlerce skandal habere imza attım. Kızamıktan sonra görülen SSPE hastalığını ilk defa ben duyurdum. Bu haber sayesinde kızamık hastalığına ve aşısına karşı farkındalığı artırdım. Sağlıktaki tıbbi hataları anlatan ‘Demir Şırınga’ ve pandemide hekim ve sağlık profesyonellerinin çabasını anlatan ‘Beyaz Zafer’ isimli iki kitap yazdım”

Dr Vatansever’den gece yarısı şok mesaj!

Doğan sözlerini şöyle sürdürdü, “İzmir Tabip Odası seçim süreci takibinde beni üzen bir olay yaşadım. İzmir Tabip Odası seçimlerine katılan Çağdaş Hekim grubunun aday tanıtım toplantısı katıldım. Hekimlerin yoğun ilgi gösterdiği bir toplantı oldu. Toplantıdaki notlarımla bir haber hazırladım ve haberi sonmuhur.com’da yayınladık. Aynı günün akşamı aramızda samimiyetimizin olduğuna inandığım Dr. Mustafa Vatansever gece yarısı WhatsApp üzerinden bir mesaj iletti. Bana haberimin ‘objektif’ olmadığını anlatıyordu. Yayınlanan haberin daha objektif olabileceğine vurgu yapan Vatansever, ‘haber değeri’ konusunda da kendisine danışmamı istiyordu. Sayın Vatansever’in mesleğine, siyasi makamına saygı duyuyorum. Dr. Vatansever, şu an oda yönetiminde çoğunlukta olan Hekim Dayanışma Grubu’nu destekliyor. Her hekim istediği gruba destek verebilir. Bu her hekimin hakkıdır. Ancak desteklediği gruba rakip olan Çağdaş Hekim Grubu hakkında tarafsız, objektif bir gözle hazırladığımız haberi de kimsenin eleştirmeye hakkı olmadığını düşünmüyorum”

Onlarca Sağlık Müdürü, Sağlık Bakanı ile çalıştım, hiçbiri, “‘Bunu niye böyle yazdın’ demedi!”

“Meslek yaşamımda onlarca İzmir İl Sağlık Müdürü, Sağlık Bakanıyla çalıştım. Hiçbiri eleştiri içen haberlerimden sonra dönüp de, ‘Erkan bunu niye böyle yazdın’ demedi. Çünkü biliyorlardı ki, biz aynı taraftayız. Hepimiz kamu için çalışıyoruz. Üzüldüğüm diğer bir taraf, meclis üyeliği yapan hekimimizin, mesajında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Cemil Tugay’ın da ismini geçirmesiydi. Sayın Tugay’ın bu açıklamadan haberi olmadığına adım gibi eminim. Sözün özü ben İzmir’de büyüdüm. İzmir’in demokratik anlayışına, basın özgürlüğüne kimse söz söyleyemez, söyletmeyiz. Takdiri İzmir kamuoyuna bırakıyorum”