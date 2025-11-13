İzmir'in Karaburun ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Göztepe taraftarı Barış Polat Dörtköşe'nin (35) ölümüne neden olan sürücü Ege Özkaçar'ın (26) yargılandığı davada yeni bir karar çıktı. Daha önce 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Özkaçar, İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden görülen davada 7 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Faciaya giden kaza ve ağır ihlaller zinciri

Olay, 28 Mayıs 2022 tarihinde saat 20.00 sularında, Mordoğan Mahallesi'ndeki Ayıbalığı Caddesi'nde yaşandı. Elektrikçi olan Barış Polat Dörtköşe, komşusunun evindeki arızayı gidermek için caddeyi karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, Ege Özkaçar idaresindeki 35 JF 557 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Dörtköşe, kazadan 20 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazanın hemen ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Özkaçar'ın yapılan alkol kontrolünde 1.56 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza tutanağında ise sürücünün; aracın hızını yol, görüş ve teknik özelliklerin gerektirdiği şartlara uydurmamak gibi birden fazla ihlal yaptığı tespit edildi. İlk ifadesi alınan Özkaçar serbest bırakıldı, ancak Dörtköşe'nin vefatının ardından tekrar gözaltına alınarak tutuklandı. Daha sonra tahliye edilen Özkaçar, yapılan itirazlar sonucu yeniden tutuklandı, ancak ilerleyen süreçte adli kontrol şartıyla tekrar serbest bırakıldı.

Tehlikeli anlar kamerada: Sosyal medya görüntüleri kanıt oldu

Davanın seyrini etkileyen önemli bir delil, kaza anına ait görüntüler oldu. Kazaya karışan Özkaçar'ı, arkasından gelen araçtaki arkadaşının görüntülediği ortaya çıktı. Sosyal medya için çekildiği anlaşılan bu videoda, sürücü Özkaçar'ın yolda tehlikeli manevralar yaptığı ve kaza yaşandığı sırada arkadaki araçta bulunanların panikle bağırışları yer aldı. Bu görüntüler, sanığın bilinçli taksir ile hareket ettiğine dair iddiaları güçlendirdi.

İddianame: Bilinçli taksirle cezalandırma talebi

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, kaza anı ile alkol ölçümünün yapıldığı an arasındaki 66 dakikalık süre farkı hesaplandı. Yapılan hesaplamalar sonucunda, sanığın olay esnasında alkol seviyesinin 1.72 promil olduğu ve bu düzeyde bir alkolle güvenli araç kullanamayacağı kabul edildi. Savcılık, Ege Özkaçar'ın eylemini "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçu kapsamında değerlendirerek cezalandırılmasını talep etti.

Görevsizlik tartışması ve ilk karar

Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılamada sanık Özkaçar, "Olay günü 2 bira içtim. Yaya aniden önüme çıktı" savunmasını yaptı. Dörtköşe ailesinin avukatları ise suçun "olası kast" ile işlendiğini ileri sürerek görevsizlik talep etti. Mahkeme bu talebi yerinde bularak dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. Ancak ağır ceza mahkemesi, dosyanın "taksirle ölüme neden olma" suçu kapsamında kaldığına hükmederek dosyayı tekrar Asliye Ceza Mahkemesi'ne iade etti.

Yeniden yargılama sonucu Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi, Özkaçar'ı "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın geçmişteki ve yargılama sürecindeki davranışları dikkate alınarak cezada indirim yapıldı ve sonuç olarak 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi; ayrıca ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.

İstinaf mahkemesi kararı bozdu

Mağdur tarafın itirazları üzerine dosya, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi'ne taşındı. İstinaf Mahkemesi, dosyaya bazı belgelerin eklenmediğini ve eksik araştırma yapıldığını tespit etti. Daire, en önemlisi, yerel mahkeme tarafından verilen cezanın işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı olmadığını belirledi. Asli ve tam kusurlu olan Özkaçar hakkında temel cezanın alt sınırdan yeterince uzaklaşılmadan belirlendiği ve dolayısıyla az ceza tayin edildiği gerekçesiyle yerel mahkeme kararını bozarak dosyayı yeniden Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Son yargılama ve artırılan ceza

Bozma kararının ardından Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmaya sanık Özkaçar katılmadı, ancak taraf avukatları ve Dörtköşe yakınları hazır bulundu. Savcı, son mütalaasında sanığın alkollü araç kullanması, drift atması, hız sınırını aşması ve sollama yasağını ihlal etmesi gibi gerekçelerle "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Davaya katılmayan sanığın son sözleri alınamadan karar açıklandı. Mahkeme, sanığı öncelikle 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ardından, suç tarihinde 1.72 promil alkollü olması ve bu durumun suçu bilinçli taksirle işlediğini göstermesi nedeniyle ceza 7 yıl 4 ay hapse yükseltildi. Mahkeme, verilen cezadan kanuni veya takdiri başka bir artırım ya da indirim yapılmasına yer olmadığını belirterek kararı kesinleştirdi. Ayrıca sanığın sürücü ehliyetinin de 3 yıl süreyle geri alınmasına hükmedildi.