Son Mühür- CHP’de kongre takvimi işlemeye devam ederken Buca’da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Mevcut İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın adaylığının kesinleştiği kongrede, aday olması beklenen Haydar Karakoyun yarıştan çekildiğini açıkladı.

Partide 35 yıllık geçmişi bulunan, iki dönem belediye meclis üyeliği yapan Karakoyun, yaptığı yazılı açıklamada kongre sürecine sert eleştiriler yöneltti. Delegelerin iş vaadiyle ve baskıyla şekillendirildiğini öne süren Karakoyun, kongre yarışının “siyasi rekabetten çok, köle pazarı görüntüsüne” dönüştüğünü savundu.

"KİRLİ YÖNTEMLER KONGREDE DEVREYE SOKULDU"

“Ben bu oyunun parçası olmayacağım” diyen Karakoyun, şu ifadeleri kullandı:

“Geçmiş dönemde partimizin belediyeleri eliyle yaklaşık 300 kişiye iş sözü verilerek delege yapısına müdahale edilmiş; kimileri makamlarla, kimileri tehditlerle hizaya sokulmuştur. Aynı kirli yöntemlerin bu kongrede de devreye sokulduğu ortadadır. Bu tablo, CHP’nin özüne ve halkçı kimliğine açıkça aykırıdır. Bu nedenle adaylığımı geri çekiyorum. Bu bir geri adım değil, kirli pazarlıklara ve siyasi ahlaksızlığa karşı bir itirazdır.”

Karakoyun, partinin “rantın değil halkın partisi” olması gerektiğini vurgulayarak mücadeleyi sürdüreceğini ifade etti.