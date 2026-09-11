Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Kara Kartal, ligin üst sıralarına tırmanma hedefiyle sahaya çıkarken Sırp golcüsünden mahrum kaldı. Yıldız santrforun kadroda bulunmama sebebi sakatlık değil, doğrudan kurul kararıyla kesinleşen disiplin yaptırımı oldu. Tüpraş Stadyumu'nda santra öncesi planlar değişti.

Lig maratonunda kritik virajlara giren siyah-beyazlılar, Erzurumspor karşısında ileri uçta alternatif isimlere şans tanımak zorunda kaldı. Cezanın tek maçı kapsaması teknik heyetin elini bir nebze rahatlattı. Gözler sahaya çevrildi.

Vlahovic Beşiktaş Erzurumspor maçında neden yok?

Dusan Vlahovic, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 1 maçlık men cezası nedeniyle Beşiktaş'ın Erzurumspor FK karşılaşmasının kadrosunda yer almıyor.

Sırp golcünün herhangi bir adale veya eklem sakatlığı bulunmuyor. Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından disipline sevk edilen yıldız isim, kurulun kestiği ceza yüzünden tribüne çıktı. Siyah-beyazlı kulübün Tahkim Kurulu nezdinde yaptığı ceza iptali ve erteleme başvurusu da reddedildi. İtiraz kapısı tamamen kapandı.

Oyuncu Bilgisi Güncel Durum ve Ceza Detayı Futbolcu Dusan Vlahovic Karşılaşma Beşiktaş - Erzurumspor FK Yokluk sebebi PFDK disiplin cezası (Sakatlık yok) Men süresi 1 resmi müsabaka Tahkim kararı İtiraz oy birliğiyle reddedildi Dönüş tarihi Süper Lig 6. hafta maçı

Vlahovic kaç maç ceza aldı ve sahalara ne zaman dönecek?

Vlahovic, derbi sonrası aldığı 1 maçlık men cezasını Erzurumspor FK randevusunda çekerek cezasını tamamlayacak.

Siyah-beyazlı forvet, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmayla birlikte yeniden ilk 11'deki yerini alacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano, Sırp yıldızın yokluğunda ileri uçta taktiksel esnekliğe giderek kanat forvetleri içeri çekmeyi tercih etti. Hücum hattındaki dinamizm erken dakikalarda test edilecek. Gol yolları hareketlendi.