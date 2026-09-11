9 Eylül etkinliklikleri kapsamında düzenlenen etkinliklerde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmir Şubeleri, milli mücadelenin simge mekanlarından biri olan tarihi Belkahve Ata Anı Evi’nde bir araya geldi. Bu özel buluşmada konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki “Ben katıksız ve kalpaksız bir Kuvayımilliyeciyim” derken, ADD Bornova Şube Başkanı Mübeccel Timaç yapılan işbirlikleri verilen destekler için teşekkür etti.

"ADD'ye yapacağım katkılar benim için en önemli başarı kriteridir"

Başkan Eşki burada bulunmanın verdiği onurdan bahsederek

"Bizim için çok değerli ve kutsal bir yerdeyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve ordumuzun zaferi kazandıktan sonra o şekerli kahveyi içtikleri ilk noktadayız. Daha önce katıldığım bir toplantıda da söylemiştim; Kemalist bir genç olarak kendi başarı kriterlerimden en önemlisi, içinden yetiştiğim Atatürkçü Düşünce Derneği'ne yapacağım katkılardır" dedi.

Kurum içinde tüm resmi bayram, tören ve 10 Kasım anma programlarına tam katılımın zorunlu hale getirildiğinin altını çizen Başkan Eşki, şu ifadeleri kullandı:

"Kurumumuz içerisinde tüm resmi bayramlarımıza, törenlerimize ve 10 Kasım anma programlarına tam katılımı zorunlu hale getirdik. Çünkü biz bugün burada bu değerlere sahip çıkmazsak, topluma doğru düzgün anlatamayız. Ben katıksız, kalpaksız bir Kuvayımilliyeciyim. Sonuna kadar, her koşulda derneğin bir neferi olarak yanınızda olmaya devam edeceğim."

"İzmir'in özünde fedakarlık ve vefa vardır"

"İzmir'de milyonlarca insan kendisini tanımlarken cümleye 'Ben Atatürkçüyüm' diye başlar" diyen Eşki Kemalist pelerinini giyenlerin şahsi menfaat peşinde koşmadığını söyledi. İzmir ideolojisinin özünde fedakarlık olduğunu belirten Eşki, "İzmir'de milyonlarca insan kendisini tanımlarken cümleye 'Ben Atatürkçüyüm' diye başlar. Başka hesaplara girmez, 'Ben ne verebilirim?' diye bakar. Siz o pelerini giyince toplum sizi evladı gibi görür. Ancak geldiğiniz yeri unutursanız, unutulursunuz" diyerek vefa vurgusu yaptı.

ADD Bornova Şube Başkanı Timaç'tan Başkan Eşki'ye teşekkür

Etkinlikte söz alan ADD Bornova Şube Başkanı Mübeccel Timaç ise Bornova Belediyesi’nin ve Başkan Eşki’nin her zaman yanlarında olduğunu belirterek teşekkürlerini sundu. Timaç, "Başkanımız dernek olarak kendisinden ne talep ettiysek bizlere her konuda yardımcı olmuştur. Kendisi zaten derneğimizin gençlik kollarından yetişmiş, öz be öz Atatürkçü bir başkandır. Bu anlamda hem Bornova hem de derneğimiz adına çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Kendisine ve ekibine destekleri için çok teşekkür ediyorum" diye ekledi.