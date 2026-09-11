Hafta sonu planı yapan futbolseverlerin arama motorlarında sıkça araştırdığı TFF 3. Lig maçları ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak soruları resmi yayın takvimiyle netleşti. Dört ayrı grupta zirve mücadelesi veren takımların ekran programı açıklandı. Taraftarlar ekran başına geçiyor.

Yayıncı kuruluşlar, alt lig heyecanını futbolseverlere ulaştırmak adına canlı yayın listelerini paylaştı. Tribünlerdeki coşkunun ekrana taşınacağı hafta sonunda, maçların büyük bölümü televizyondan ve dijital platformlardan naklen aktarılacak. Nefesler tutuldu.

TFF 3. Lig maçları ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

TFF 3. Lig maçları, 12 Eylül 2026 Cumartesi ve 13 Eylül 2026 Pazar günleri saat 16.00, 16.30 ve 19.00 seanslarında oynanacak.

Haftanın perdesi cumartesi günü saat 16.00'daki Düzcespor - Beykoz Anadolu kapışmasıyla açılıyor. Akşam kuşağında ise saat 19.00'da İzmir derbisinde Karşıyaka ile Altay yeşil sahada kozlarını paylaşırken, aynı saatte Yeşilyurt Belediyespor sahasında Kırıkkalespor'u ağırlayacak. Pazar günü ise tek maç heyecanı yaşanacak; Uşakspor ile Eskişehirspor saat 16.30'da puan mücadelesine çıkacak. Düdük sesleri yükselecek.

Karşılaşma Maç Tarihi ABD Açık'ta tek kadınlar finali için geri sayım başladı! Dünya 1 ve 2 numarası zafer için korta çıkıyor İçeriği Görüntüle Başlama Saati Canlı Yayın Kanalı Düzcespor - Beykoz Anadolu 12 Eylül 2026 Cumartesi 16.00 Tivibu Spor Karşıyaka - Altay 12 Eylül 2026 Cumartesi 19.00 Tivibu Spor Yeşilyurt Belediyespor - Kırıkkalespor 12 Eylül 2026 Cumartesi 19.00 Yaay Uşakspor - Eskişehirspor 13 Eylül 2026 Pazar 16.30 Tivibu Spor

TFF 3. Lig maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 3. Lig karşılaşmaları ağırlıklı olarak Tivibu Spor ekranlarından, Yeşilyurt Belediyespor maçı ise dijital yayın platformu Yaay üzerinden canlı yayınlanacak.

Haftanın canlı yayın programında Düzcespor - Beykoz Anadolu, Karşıyaka - Altay ve Uşakspor - Eskişehirspor randevuları Tivibu Spor abonesi olan futbolseverlere televizyondan aktarılacak. Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor'un Kırıkkalespor ile oynayacağı mücadele ise Yaay uygulamasının resmi canlı yayın kanalı üzerinden mobil cihazlardan veya webden izlenebilecek. Ekran başında heyecan tırmanacak.

Alt liglerde Ege derbisi rüzgarı esiyor

Hafta sonunun en çekişmeli randevusu, Türk futbolunun asırlık iki köklü kulübü Karşıyaka ile Altay'ı Alsancak çimlerinde karşı karşıya getirecek.

Süper Lig geçmişi bulunan iki İzmir temsilcisinin 3. Lig'deki mücadelesi puan cetvelini doğrudan etkileyecek ağırlık taşıyor. Deplasmanda çıkış arayan Eskişehirspor da Uşak deplasmanında üç puan arayarak üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Tribünler dolup taşacak.