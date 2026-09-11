Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediyesi, ilçe genelindeki ulaşım ağını modernize etmek için sahada adeta zamanla yarışıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında sürdürdüğü hummalı çalışmayla şu ana kadar tam 290 sokak ve 15 caddeyi baştan aşağı yeniledi. Ulaşım konforu arttı.

Erzene Mahallesi'nde saha incelemesi

Saha mesaisini yakından takip eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalışmaları yerinde görmek üzere Erzene Mahallesi 20. sokaklar bölgesine çıkarma yaptı. İş makinelerinin gürültüsü arasında sokakları gezen Eşki, teknik birim sorumlularından projenin gidişatı hakkında bilgi aldı.

Bölgedeki taş döşeme, beton yol ve asfaltlama süreçlerini inceleyen Başkan Eşki, tamamlanan 290. sokak ve 15. caddenin müjdesini verdi. Tüm imkanları vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için zorladıklarını belirten Eşki, Bornovalılara daha güvenli ve modern yollar sunmayı temel öncelik haline getirdiklerini vurguladı.

Kavurucu sıcakta amansız mesai

Yaz sıcaklarının bastırması sahadaki tempoyu düşürmedi. Asfaltın ısısıyla birleşen kavurucu havaya rağmen belediye personeli mesaiyi aksatmadan sürdürüyor.

Başkan Eşki, bu ağır yükü omuzlayan işçilere özel bir parantez açtı. Yol yapımının yüksek koordinasyon ve ciddi emek istediğini hatırlatan Eşki, dökülen her damla alın terinin kıymetli olduğunu söyledi. Aşırı sıcaklara rağmen kenti yenilemek için durmaksızın çalışan emekçilere yürekten teşekkür etti.

Zemine göre üç farklı yöntem

Belediyenin yürüttüğü yenileme hamlesinde tek tip model uygulanmıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapısı tamamlanan caddelerin fiziki yapısını ve kullanım yoğunluğunu göz önüne alarak hareket ediyor.

İhtiyaca göre kilit taş döşeme, beton yol inşası ve komple asfalt serimi olmak üzere üç farklı yöntem eş zamanlı devreye sokuluyor. Bu stratejik yaklaşımla Bornova’nın sokakları hem estetik bir görünüme kavuşuyor hem de uzun yıllar bozulmayacak sağlam bir altyapı kazanıyor.