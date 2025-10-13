Son Mühür/ Merve Turan - Cumhurbaşkanlığının vizyonu ve 11. Kalkınma Planı doğrultusunda yürürlüğe giren “Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2025–2029)” kapsamında hazırlanan “Eğitimde Yapay Zekâ Politika Belgesi ve Eylem Planı”, eğitimde dijital dönüşümün hız kazanmasına öncülük ediyor. Bu kapsamda İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Eğitimde Yapay Zekâ Seminerleri”, İzmir genelinde görev yapan öğretmenlerin katılımıyla 17 Ekim 2025 - 29 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.

Öğretmenlere yönelik düzenli seminerler

Her hafta cuma günleri yapılacak seminerlerde, öğretmenlerin meslekî gelişimini desteklemek, yapay zekâ farkındalığını artırmak ve eğitim ortamlarında yapay zekâ destekli uygulamaların etkin kullanımını teşvik etmek amaçlanıyor. Seminerlere katılmak isteyen öğretmenler tek seferlik başvurularını çevrim içi sistem üzerinden gerçekleştirecek. Başvuru yapan öğretmenler, değerlendirme sürecinin ardından belirlenen kontenjan kapsamında programa dâhil edilecek.

Politika belgesi doğrultusunda içerikler

Hazırlanan seminer içerikleri, “Eğitimde Yapay Zekâ Politika Belgesi”nin temel hedefleri doğrultusunda oluşturuldu. Eğitimde yapay zekâ kültürünün yaygınlaştırılması, öğretim programlarına yapay zekâ temelli içeriklerin entegre edilmesi, karar alma mekanizmalarında yapay zekâ destekli sistemlerin güçlendirilmesi ve veri analitiği kapasitesinin artırılması gibi konular seminerin ana başlıklarını oluşturuyor.

“Güçlü öğretmenler, güçlü yarınlar”

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, seminerlerin amacına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“İzmir eğitim ailesi olarak yapay zekâ seminerleriyle öğretmenlerimize ilham vermeyi, dijital becerilerini geliştirmeyi ve yenilikçi uygulamaları yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu sayede öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki güçlü öğretmenler, güçlü yarınlar demektir. İzmir olarak eğitimde dijital dönüşümde öncü şehir olmaya kararlıyız.”