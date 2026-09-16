Urla Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait Bademler Mahallesi’ndeki 8 arsayı satışa çıkarıldı. 16 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilan göre, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi kapsamında gerçekleştirilecek satışlar, Urla Belediyesi Encümeni tarafından kapalı teklif usulüyle yapılacak.

Satışa çıkarılan taşınmazların tamamı Bademler Mahallesi’nde 460ada üzerinde yer alıyor. 2,3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı parsellerden oluşan arsaların toplam büyüklüğü yaklaşık 13 bin 873 metrekareyi bulunuyor. Taşınmazların her biri için ayrı muhammen bedel belirlenen, toplam bedel 409 milyon 288 bin 80 lira olarak hesaplandı.

İhaleye çıkarılacak ilk taşınmaz olan 460 ada 2 parsel 1.523,17 metrekare büyüklüğünde. Arsa için 45 milyon 695 bin 100 lira muhammen bedel ve 4 milyon 569 bin 510 lira geçici teminat belirlendi. Bu taşınmaz için ihale 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 10.30’da yapılacak.

460 ada 3 parselde bulunan 1535,28 metrekarelik arsanın muhammen bedeli 46 milyon 58 bin 400 lira, geçici teminatı ise 4 milyon 605 bin 840 lira açıklandı. Bu parselin ihalesi aynı gün saat 11.00’de gerçekleşecek.

1535,52 metrekare büyüklüğündeki 460 ada 4 parsel için 46 milyon 65 bin 600 lira muhammen bedel belirlenirken, geçici teminat tutarı ise 4 milyon 606 bin 560 lira oldu. Bu taşınmaz için ihale saati ise 11.30 olarak ilan edildi.

460 ada 6 parselde bulunan 1599,90 metrekarelik arsanın muhammen bedeli 47 milyon 997 bin lira olarak belirlendi. Bu taşınmaz için geçici teminat 4 milyon 799 bin 700 lira olurken, ihale saati ise 12.00 olarak ilan edildi.

460 ada 6 parselde bulunan 1.536,38 metrekarelik arsa için 46 milyon 91 bin 400 lira muhammen bedel ve 4 milyon 609 bin 140 lira geçici teminat belirlendi. İhale saat 13.30’da gerçekleştirilecek.

1.536,91 metrekare büyüklüğündeki 460 ada 7 parselin muhammen bedeli ise 46 milyon 107 bin 300 lira. Bu taşınmaz için 4 milyon 610 bin 730 lira geçici teminat isteniyor. İhale saati 14.00 olarak duyuruldu.

2.105,29 metrekarelik 460 ada 8 parsel, 60 milyon 765 lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı. Taşınmazın geçici teminatı 6 milyon 76 lira 50 kuruş, ihale saati ise 14.30 olarak belirlendi.

En yüksek bedel 71 milyon

Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında en yüksek muhammen bedele sahip arsa ise 460 ada 9 parsel oldu. 2.500,79 metrekare büyüklüğündeki arsa için 71 milyon 272 bin 515 lira muhammen bedel belirlenirken, geçici teminat tutarı 7 milyon 127 bin 251 lira 50 kuruş olarak açıklandı. Bu taşınmazın ihalesi saat 15.00’te yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin ihale dokümanını satın alması gerekiyor. Dokümanın bedeli 1.000 lira olarak belirlenirken, şartname Urla Belediyesi Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Bulvarı No:3 adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ve belediyenin internet sitesinden görülebilecek. İhale dokümanı ücretinin ise belediyenin Gelirler Müdürlüğüne yatırılması gerekiyor.