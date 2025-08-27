İzmir merkezli 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği, “Homeros’un İzinde Tarihe Yolculuk” projesiyle antik denizcilik geleneğini yeniden canlandırıyor. EnerjiSA desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, tamamen çivi kullanılmadan kavela-zıvana tekniğiyle inşa edilen ve başında at figürü bulunan Hippoi Teknesi, Homeros’un “Odysseia” destanındaki rotayı izleyerek Ege kıyılarına doğru yola çıkacak.

Tekne, 30 Ağustos’ta Urla kıyılarından yelken açacak. Lansman töreni de Urla’da gerçekleştirildi.

“Deniz sevdalısıyız”

360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği Başkanı Mualla Erkurt, “Doğu Akdeniz, insanlık tarihinin başladığı denizlerden biri. Yıllardır antik gemi yapımı ve denizcilik kültürünü yaşatmak için çalışıyoruz. Urla’da kurulacak denizcilik merkezimizle yeni tekneler yapacak, yeni rotalara yelken açacağız” dedi.

Homeros’un rotasında

Derneğin kurucu üyelerinden Sidar Duman, Homeros’un İzmir’de doğmuş bir ozan olarak Ege’nin destansı hikâyelerine ışık tuttuğunu hatırlatarak, “Bu yolculuk, antik çağda yaşanmış kültürel etkileşimleri bugüne taşıyacak” dedi.

Hippoi Teknesi Kaptanı Serim Paker ise antik denizcilik yöntemlerini deneyimleyeceklerini belirterek, “Urla’dan başlayıp Foça, Ayvalık ve Bozcaada’ya uzanan bir rota izleyeceğiz” diye konuştu.

“Tekne bir kültür elçisi”

Urla Belediye Başkan Vekili Dinçer Gözmen, projenin İzmir’in kültürel mirasını dünyaya tanıtacağını belirterek, “Bu tekne sadece bir ulaşım aracı değil, denizcilik tarihimizin zenginliğini ve estetik anlayışını temsil eden bir kültür elçisi” dedi.