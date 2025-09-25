İzmir’in Karşıyaka ilçesinde çöp toplama hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar, cadde ve sokaklarda yığınlar oluşmasına neden oldu. Ortaya çıkan kötü koku ve hijyen sorunları, bölge sakinlerinin tepkisini çekti.

Belediye çalışanları iş bırakma kararı aldı

Karşıyaka Belediyesi’nde DİSK Genel-İş 10 No’lu Şube üyesi işçiler ile Kent A.Ş. ve Personel A.Ş. çalışanları, maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle 22 Eylül’de yeniden iş bırakma eylemi başlattı. Eylem sonrası ilçe genelinde belediye hizmetlerinin büyük bölümü durdu.

Vatandaşlardan tepkiler yükseldi

Karşıyaka’da uzun yıllardır esnaflık yapan Elif Dumlu (45), çöp konteynerlerinin kaldırılmasını talep ederek, “Bütün mahalle berbat durumda. Karasinekten, sivrisinekten durulmuyor. Belediye çalışanlarına maaş verilmediği için hizmet aksıyor, çöpler birikiyor. Bu durum bir an önce çözülmeli” ifadelerini kullandı.

Ziyaretçi gözüyle Karşıyaka’nın hali

Ankara’dan gelen ve ilçeyi gezmekte olan Cemal İrhan (70) ise duruma tepki göstererek, “Bunu Cumhuriyet Halk Partisi’ne yapılan bir ihanet olarak görüyorum. Belediye duyarsız kalıyor, geçici çözümlerle bile sorun giderilebilirdi.

Karşıyaka’yı hiç bu kadar kötü görmemiştim, fotoğraflarını çektim. Biz vatandaşlar sorumluyuz, ama en çok yöneticiler” dedi.

Karşıyaka’da yaşanan çöp krizi, hem halkın hem de ilçeyi ziyaret edenlerin tepkisini çekmeye devam ediyor.