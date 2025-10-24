Foça’da dün öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış, kısa sürede sele dönüştü. Yenifoça Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada cadde ve sokaklar çamurla kaplandı. Selin ardından çekilen sular, ilçede kalın bir çamur tabakası bıraktı.

Drone ile çekilen görüntülerde yolların ve araçların tamamen çamurla kaplandığı, bazı bölgelerde su birikintilerinin henüz çekilmediği görüldü. Görüntüler, sel sonrası ilçenin adeta çamur denizine dönüştüğünü ortaya koydu.

250 ev ve 38 iş yeri hasar gördü

Belediye ve AFAD ekiplerinden alınan bilgilere göre, Foça’daki sağanak yağış nedeniyle 250 ev, 38 iş yeri, 4 kamu binası ve 5 araç hasar gördü.

Belediye ekipleri bölgede temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, vatandaşlar da evlerini ve iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor.

“46 yıldır böyle felaket görmedim”

Evini su basan bir vatandaş, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı: “Dün buraya yoğun bir şekilde su geldi, bahçemizi ve evimizi bastı.

Mutfak kapısından içeri giren su, tüm evi doldurdu. Şimdi kendi imkanlarımızla temizlemeye çalışıyoruz, her yer çamur.

Dolabı çalıştıramıyorum çünkü altına su girdi, elektrik çarpar diye korkuyorum. Her şey 15 dakika içinde oldu. 46 yıldır Foça’dayım, böyle bir felaket görmedim.”

Arama kurtarma ekipleri kayıp vatandaşı arıyor

Sel sularına kapılarak kaybolduğu değerlendirilen 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu için AFAD, jandarma, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin, Kaptanoğlu’nun en son görüldüğü Bucak mevkisinde hem karadan hem de havadan arama yaptığı öğrenildi.

Foça’da hayat normale dönmeye çalışıyor

Yağışların ardından temizlik ve hasar tespit çalışmaları hızla devam ederken, ilçede yaşamı normale döndürmek için yoğun bir mücadele sürüyor.

Belediye ekipleri sahada çalışmalarına devam ederken, drone kayıtları felaketin ardından ilçenin yeniden ayağa kalkma sürecini de kayıt altına aldı.