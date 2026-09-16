Son Mühür- İzmir, 95'inci kez kentin en büyük geleneğine sarıldı. "Fuar Şehrin Kalbinde" mottosuyla kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), dokuz günlük maratonun ardından tam 560 bin 295 ziyaretçiyi Kültürpark'ın asırlık ağaçları altında ağırladı. Ticaretten sanata, sokak gösterilerinden dev konserlere uzanan bu dev organizasyon, kentin ritmini baştan sona değiştirdi.

Bu yıl uygulamaya giren yeni bilet politikasıyla 65 yaş üstü vatandaşlar ilk kez fuarı ücretsiz gezdi. 7 yaş altı minikler ve indirimli giriş hakkı tanınan Genç İzmirim Kart sahipleri de Kültürpark’ın yolunu tuttu. Girişten hemen sonra başlayan sanat ve eğlence tufanı ise tüm ziyaretçilere tamamen ücretsiz sunuldu.

Çimlerde yıldız yağmuru ve kapalı gişe tiyatrolar

İEF denince akla gelen ilk imza, hiç şüphesiz Çim Konserleri. Müzikseverler her akşam çimlerin üzerine yayıldı. Emir Can İğrek, Levent Yüksel, Yıldız Tilbe, Mert Demir, Model, Gülşen, Teoman ve Semicenk sahne alarak tempoyu bir an olsun düşürmedi. Kentin kurtuluş günü olan 9 Eylül coşkusu ise Model grubuyla tavan yaptı. On binlerce kişi tek bir ağızdan şarkılara eşlik etti.

Sadece müzik değil, sahne sanatları da Kültürpark’ı salladı. Atatürk Açıkhava Tiyatrosu her akşam hınca hınç doldu. Salih Bademci’nin “Sesler” performansı ile başlayan maraton; Nezaket Erden’in "Sevgili Arsız Ölüm – Dirmit" oyunu, Doğu Demirkol’un stand-up şovu, Çok Güzel Hareketler 2 ve Binnur Kaya ile Mert Fırat’ı buluşturan "İki Kişilik Oyun" ile devam etti. İzmirliler tiyatroya doydu.

Sokaklarda 4.5 metrelik tilki ve sürpriz operalar

Kültürpark’ın patikalarında yürürken her an bir sanatçıyla karşılaşmak mümkündü. Aniden beliren dansçılar ve opera sanatçıları, gerçekleştirdikleri flash mob gösterileriyle ziyaretçileri şaşkına çevirdi. "Şef Sensin" alanında eline bageti alan vatandaşlar mini orkestrayı yönetti.

Fransa’dan gelen “Les Légendaires” topluluğu ise fuarın en radikal görselliğine imza attı. Yaklaşık 4,5 metre yüksekliğindeki dev ışıklı “Beyaz Tilki” kuklası, akrobatlar eşliğinde Kültürpark sokaklarında boy gösterdi. Üç gün süren bu şov, fotoğraf tutkunlarının akınına uğradı.

Nazım’ın el yazmalarından 90 yıllık kent belleğine

Sanatın adresi bu kez Atlas Pavyonu oldu. Nâzım Hikmet’in yaşamını ve eserlerini konu alan “ROMANTİKA / Bir Ömrün Seyrüseferi” sergisi, usta şairin el yazmalarını ve kişisel eşyalarını ilk kez bu kadar kapsamlı bir şekilde sergiledi.

Görsel şölen bununla kalmadı:

Kültürpark’ın geçmişine ışık tutan "Kültürpark 90 Yaşında" sergisi,

Çağdaş Türk resmini özetleyen "Sanatın Durakları – Hüseyin Terzioğlu Koleksiyonu",

Kentin lezzet tarihini aktaran İzmir Mutfak Müzesi “Açılışa Doğru” sergisi kentin sanatsal omurgasını oluşturdu.

Karton tekneler gölde, dev karakterler de çocuk alanında yer aldı

Gençler için kurulan özel alanda teknoloji ve aksiyon birleşti. Smoothie Bike, Dijital XOX ve interaktif oyun alanları gün boyu dolup taştı. Çocuklar ise Şirinler, Maşa ile Koca Ayı, Barbie, Hot Wheels ve Angry Birds alanlarında hayal dünyalarını genişletti.

Bu yıl ilk kez hayata geçirilen alanlar da fuara taze kan pompaladı. İzeltaş Usta İşi Arena’da ustalık yarışmaları düzenlenirken, Kültürpark Gölü bu kez Red Bull Karton Tekne Yarışması’na ev sahipliği yaptı. Kendi yaptıkları karton teknelerle suya inen takımlar, izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.

Gıdada duman krizine son

Yıllardır fuar ziyaretçilerinin şikayet ettiği mangal dumanı ve yoğun kokulara bu yıl neşter vuruldu. Duman çıkaran geleneksel pişirme yöntemleri Gıda Alanı’nda yasaklandı. Böylece çok daha ferah, hijyenik ve modern bir yeme-içme alanı yaratıldı.

Belediye Sokağı’nda ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri oyunlar ve interaktif stantlarla anlatıldı. İZMAR, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerini sergilerken, kendi markasını taşıyan tahin ve pekmezi ilk kez burada satışa çıkardı. 95 yıllık efsane, geçmişin mirasından güç alarak geleceğin deneyim merkezine dönüşmeyi bir kez daha başardı.