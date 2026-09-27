Aston Villa Fenerbahçe maçı ne zaman sorusu, devler ligindeki ikinci hafta mücadelesi öncesinde milyonlarca futbolseverin merakını cezbetmeye devam ediyor. Sarı Kanarya, zorlu Birmingham yolculuğunda taraftarına tarihi bir Avrupa zaferi hediye etmeyi amaçlıyor. Heyecan dorukta.

Teknik heyet ve futbolcular, İngiliz ekibinin yüksek tempolu hücum hattını durdurmak için taktik planlarını hazırladı. Milyonların ekran başına geçeceği nefes kesen 90 dakika, Türkiye'de şifresiz olarak evlere konuk olacak. Gözler Ada semalarına çevrildi.

Aston Villa Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Aston Villa Fenerbahçe maçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba gecesi saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ile tabii platformundan şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın düdüğüyle birlikte tüm Türkiye nefesini tutarak ekran başına geçecek.

Mücadele Bilgisi Detaylar Karşılaşma Aston Villa - Fenerbahçe Turnuva UEFA Şampiyonlar Ligi (2. Hafta) Tarih ve Saat 14 Ekim 2026 Çarşamba - 22.00 Stadyum Villa Park (Birmingham, İngiltere) Yayın Kanalı TRT 1 ve tabii (Canlı / Şifresiz)

TRT ekranlarından naklen aktarılacak bu dev mücadele, dijital ortamda ise tabii uygulaması üzerinden kesintisiz izlenebilecek. Temsilcimiz, İngiliz rakibini deplasmanda devirerek üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Düdük sesi heyecanla bekleniyor.

Villa Park deplasmanında zorlu doksan dakika

İngiltere'nin en köklü futbol mabetleri arasında kabul edilen Villa Park Stadyumu, sarı-lacivertli ekibin taktik disiplinine sahne olacak. Tribün baskısına karşı soğukkanlı kalmayı planlayan temsilcimiz, hızlı kanat akınlarıyla sonuca gitmek istiyor.

Roma karşısında sergilenen dirençli futbolu bir adım öteye taşımayı hedefleyen Fenerbahçe, orta sahadaki sertliği koruyarak rakibin pas kanallarını tıkamayı planlıyor. İngiliz ekibi ise sahasındaki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini kovalayacak. Mücadele kıran kırana geçecek.

İki kulüp arasındaki dördüncü randevu

Fenerbahçe ile Aston Villa, Avrupa kupaları tarihinde bugüne kadar üç kez karşı karşıya geldi. Temsilcimiz geçmiş yıllarda oynanan bu randevularda sahadan mağlubiyetle ayrılarak şanssız bir grafik çizdi.

Sarı-lacivertli kafile, bu kez şeytanın bacağını kırarak İngiltere'den üç puanla dönmek ve gruptaki iddiasını kuvvetlendirmek istiyor. Camia tek yürek halinde maça kenetlendi. Geri sayım hızlandı.