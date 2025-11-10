İzmir’de 26 Şubat’ta öldürülen 41 yaşındaki Süleyman Budak dosyasında hazırlanan iddianame Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, tutuklu sanıklardan Ayşe Budak ve kızlarının nişanlısı Adem Güçer için ağırlaştırılmış müebbet dahil olmak üzere çok sayıda ceza talep edildi.

Olayın arka planı: 3 çocuk babası işe giderken vuruldu

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmaya göre Budak, işine gitmek üzere evinden çıktığı sırada evinin otoparkında silahla vurularak öldürüldü. Saldırının planlı olduğu tespit edildi.

Ayşe Budak için ağırlaştırılmış müebbet talebi

İddianamede, maktulün eşi Ayşe Budak’ın “tasarlayarak eşi kasten öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi.

Ayrıca “ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma, taşıma veya bulundurmaya azmettirme” suçundan da 4 yıla kadar hapis talep edildi. Adem Güçer hakkında iki ayrı suç: Ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıla kadar hapis istemi

Çiftin kızlarının nişanlısı olan tutuklu sanık Adem Güçer için “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca “6136 sayılı kanuna muhalefet” suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer sanıklara da yüksek hapis istemi

Doğan Karakuş: “Tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçundan 20 yıla, “izinsiz ateşli silah ve mermi ülkeye sokma/imal etme” suçundan 12 yıla kadar hapis

Sinan Hazar: “İzinsiz ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma/imal etme” suçundan 12 yıla kadar hapis

İslam Güçer (tutuksuz sanık): “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 5 yıla kadar hapis

DNA bulguları cinayeti doğruluyor

İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı uzmanlık raporunda, ele geçirilen maske ve diğer kıyafetlerde Adem Güçer’e ait DNA örneklerine rastlandığı belirtildi. Rapor, planlı cinayete dair önemli delil olarak iddianameye işlendi.

130 bin liralık para ilişkisi “yakınlaşmanın başlangıcı” oldu

İddianamede, Ayşe Budak’ın ziynet eşyalarını satarak düğün hazırlıkları için Adem Güçer’e 130 bin lira borç verdiği, Güçer’in de bu maddi destekten “minnet duyduğu” ve ikilinin yakınlaşmasının bu süreçte başladığı vurgulandı.

Telefon kayıtları: “Anne – Büyük oğlum” hitapları ve planlama konuşmaları

Tarafların birbirlerini telefonlarında “anne” ve “büyük oğlum” olarak kaydettikleri, olaydan bir ay önce Ayşe Budak’ın eşini öldürtmeye karar verdiği ve bu amaçla Adem Güçer’den tetikçi bulmasını istediği tespit edildi.

İddianamede yer alan mesajlar çarpıcı

Ayşe Budak: “Süleyman’ı sen öldüreceksin. Ondan ikimiz de kurtulacağız. Tazminatını alacağız, borçlarını kapatıp düğününü yapacağım.”

Adem Güçer: “Ben biletini kestim. Bana bırak. Perşembeye kadar niye yapmıyoruz anam.”

Silah temini ve saldırı anı

Olaydan 4 gün önce sanıklar Doğan Karakuş ve Adem Güçer’in silahı Sinan Hazar’dan aldıkları tespit edildi.

Güçer’in, Budak’ın evinin otoparkına giderek maskeyle yüzünü gizlediği, 5 el ateş ettiği ve ardından kardeşi İslam Güçer’in evine geçtiği iddianamede belirtildi.

Adem Güçer suçu kabul etti, Ayşe Budak konuşmadı

İddianamede yer alan ifadelere göre:

Adem Güçer, Ayşe Budak’ın azmettirmesi üzerine cinayeti işlediğini kabul etti.

Ayşe Budak, sorulara cevap vermedi ve ifade vermeyi reddetti.

Diğer sanıklar suçlamaları kısmen kabul etti veya reddetti.

Ne olmuştu?

İzmir’in Çiğli ilçesinde yaşayan Süleyman Budak, 26 Şubat’ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırıyla hayatını kaybetti.

Cinayet sonrası eşi Ayşe Budak, kızının nişanlısı Adem Güçer ve iki şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma tamamlanarak dava açıldı.