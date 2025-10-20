Kutlama programının ilk gününde, Hanri Benazus Ege Üniversitesi Koleksiyonu’na ait “Cumhuriyet ve Atatürk Fotoğraf Sergisi” ziyaretçilere kapılarını açtı.

Sergide, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün farklı dönemlerine ait fotoğraflar yer aldı. Tarihsel açıdan önemli anları yansıtan koleksiyon, İzmirli sanatseverlerin ve öğrencilerin büyük beğenisini topladı.

Ege Zeybeği ile meydanda cumhuriyet ruhu

Etkinliklerde Türk Halk Dansları Topluluğu (TÜHAD) tarafından sergilenen “Ege Zeybeği” dans gösterisi, meydandaki kutlamalara renk kattı. Halk dansları ekibi, zeybek kültürünün köklü geçmişini yansıtan performanslarıyla büyük alkış aldı.

Cumhuriyet konseriyle meydan doldu

Programın bir diğer etkinliği olan Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı’nın “Cumhuriyet Konseri”, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Cumhuriyet temalı eserlerin seslendirildiği konser, coşkulu bir atmosferde gerçekleşti.

“Cumhuriyetimizin kazanımlarını anlatacağız”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, kutlamaların önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Ege Üniversitesi olarak Cumhuriyetimizin 102. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

Üniversitemiz tarafından düzenlenen Cumhuriyet ve Atatürk Günleri kapsamında İzmir Valiliğimizin koordinasyonuyla Konak Meydanı’nda yer aldık.

Hanri Benazus Koleksiyonu Sergisi, Ege Zeybeği Dans Gösterisi ve Cumhuriyet Konseri büyük ilgi gördü. 14 Kasım’a kadar hem il genelinde hem de kampüslerimizde sergiler, paneller, söyleşiler ve kutlamalar gerçekleştireceğiz. Milli Mücadele’nin kahramanlarını anacak, Cumhuriyetimizin kazanımlarını anlatacağız.”

Etkinlikler 14 Kasım’a kadar sürecek

Ege Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenen Cumhuriyetin 102. yılı etkinlikleri 14 Kasım 2025 tarihine kadar devam edecek. Program kapsamında İzmir’in farklı ilçelerinde paneller, söyleşiler, sergiler ve kutlamalar düzenlenecek.

Etkinliklerin amacı, Cumhuriyetin değerlerini yeni nesillere aktarmak ve Atatürk’ün mirasını yaşatmak olarak belirtildi.

İzmir halkı meydanlarda buluşacak

İzmir Valiliği’nin koordinasyonunda sürecek olan kutlamalar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kadar artarak devam edecek.

Kentin birçok noktasında yapılacak etkinliklerle İzmir, bir kez daha Cumhuriyet coşkusunu sokaklara taşıyacak.