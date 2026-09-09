Son Mühür/ Beste Temel- Çeşme Festivali kapsamında tarihi kilise önünde düzenlenen sürpriz flashmob gösterisi, ziyaretçilere ve festival yönetimine renkli anlar yaşattı. Müzik sesinin yükselmesiyle birlikte kalabalığın arasından çıkan İzmir Aşkına Derneği üyeleri, hazırladıkları koreografiyi sergiledi.

Kısa sürede çevredeki vatandaşların ilgisini çeken performans, Çeşme Belediyesi yönetiminden de tam not aldı. Alkışlarla sona eren gösteri, festivalin en çok dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu.

Taleplere yetişmek için ikinci kez sahne aldılar

İlk gösterinin ardından izleyicilerden ve belediye yetkililerinden gelen yoğun talep üzerine program planı değişti. Ekip, ilk performanstan sadece 30 dakika sonra bu kez Çeşme Meydanı’nda toplandı.

Meydandaki ikinci gösteride coşku daha da arttı. Vatandaşlar ritme alkışlarla eşlik ederek ekibin performansına ortak oldu. Tek seferlik planlanan etkinlik, gelen taleple birlikte günün ana gündemi haline geldi.

Sanatı sokağa taşıyan performans

İzmir’in tarihini ve kent kültürünü sanat yoluyla aktarmayı hedefleyen İzmir Aşkına Derneği, bu etkinlikle sanatı doğrudan halkla buluşturdu. Festival alanına hareketlilik katan flashmob gösterisi, Çeşme Festivali’nin öne çıkan anları arasında yerini aldı.

