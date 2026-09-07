Son Mühür / Atakan Başpehlivan Çeşme Belediyesi Eylül ayı olağan toplantısı Başkan Lal Denizli'nin yönetiminde gerçekleşti. Meclis oturumunda 13 meclis üyesi partisi CHP'den istifa ederek, YENİ Parti'ye katıldı böylelikle meclis aritmetiği değişmiş oldu.

Lal Denizli: Güzel bir sezon geçirdik

Gündemde yer alan önergelerin oy birliğiyle onaylandığı meclis oturumunda konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, esnafın ekonomik koşullardan kaynaklı istediği yaz ayını geçiremediğini aktararak, yılbaşı ve sömestr döneminin ilçe esnafı için can suyu olacağını kaydederek, "Esnafımız bu yaz ekonomik koşullardan dolayı istediği yaz ayını geçiremedi. Otel doluluk oranlarının iyi olduğu bilgisini aldım bu beni memnun etti.



Ancak otellerdeki doluluk oranları esnafa ne kadar yansıdı bunu irdelemek gerekiyor. Biraz ülke koşulları bunu gerektiriyor. Biz güzel bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Ben Haziran, Temmuz ve Ağustos verilerini inceledim. Bu bağlamda artık çok yakın bir zamanda kalan son turistlerimizi de uğurlarken artık yılbaşı hareketliliği için hazırlıklarımıza başlayacağız. Yılbaşı ve sömestr bizim için can suyu olacak diye düşünüyorum" dedi.

Süleyman Tonga: Doğruya doğru demekten geri durmacağız

Dilek ve temenni bölümünde söz alan ve YENİ Parti'ye geçişleri eleştirenCHP Süleyman Tonga, doğruya doğru demekten geri dönmeyeceklerini söyleyerek, "Siyasette tercihler değişebilir. Ancak bizim kararımız nettir. Bizler hala aynı yerdeyiz, çünkü bize verilen bu görevi halkın emaneti olarak görüyoruz. CHP'nin ilkelerine bağlı kalarak görevimize CHP'de devam ediyoruz. Doğruya doğru demekten, geri durmayacağız. Bizim için önce Çeşme vardır" diye konuştu.

"Bir partiyi parti yapan onun üyeleridir"

CHP'li Tonga'ya yanıt veren Lala l Denizli ise doğru ya da yanlışı değerlendirmenin kimsenin haddi olmayacağının altını çizerek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:"Burada kimse kimsenin hangi grupta kaldığını sorgulamıyor.

Ben bunu bir ikili diyaloğa dönüştürmeyeceğim. Burada kendi kararınızın doğruluğunun üzerinde tepinmenize gerek yok. Kimin kararı doğru kimin kararı yanlış bunu değerlendimek kimsenin haddi değil. Bir partiyi parti yapan temsilcileridir. Mevcut butlan CHP'sinde kimlerin kaldığı ortadadır. Bununla sizinle tartışacak hiç değilim. Bir partiyi parti yapan onun üyeleridir.

Komisyonlarda seçilen isimler ise şu şekilde:

İmar Komisyonu: Yunus Emre Koç, Barış Dalgıç, Esra Koçdemir, Kaan Kılıç

Aile ve Çocuk Komisyonu: Mehmet Bilgiç, Barış Dalgıç, Aslı Çilek Öztürk, İlker Özen

Ulaşım Komisyonu: Mehmet Bilgiç, Neziye Ertürk, Veysel Ayan, İsmail İmerek

Turizm Tanıtım ve Festival Komisyonu: Cengiz Şenaylar, Arif Çilek, Veysel Ayhanlar

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu: İbrahim Atanır, Burhan Sönmez, Cengiz Şenaylar

Deprem ve Afet Komisyonu: Yunus Emre Koç, İsmail İmerek, Barış Ayhan

Hukuk Komisyonu: Hakan Çalı, Veysel Ayhan, İsmail İmerek

Gastronomi Komisyonu: İsmail Adanır, Ali Güleç, Arif Çilek

Çevre ve Temizlik Komisyonu: Mehmet Salih Kaya, Neziye Ertürk, Banu Ayhan, Aslı Çilek Öztürk

Esnaf Komisyonu: Süleyman Tonga, Arif Çilek, İsmail İmerek