AK Parti Dikili İlçe Teşkilatı’nda görev değişimi gerçekleşti. İlçe başkanlığını sürdüren Tahsin Şekerci, düzenlenen törenle görevi Mehmet Akif Güveli’ye devretti. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği devir teslim programı, teşkilat binasında coşkulu bir atmosferde gerçekleşti.

“Hizmet yarışı kesintisiz sürecek”

Yeni İlçe Başkanı Mehmet Akif Güveli, konuşmasında hem Şekerci’ye hem de önceki dönem yönetimine teşekkür etti. Teşkilat içi dayanışmanın önemine vurgu yapan Güveli, hizmetlerin devamlılığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bugüne kadar yapılan çalışmaların aksamadan sürdürülmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu dava bir hizmet yarışıdır. Bizler de aldığımız bayrağı daha ileri taşımak için yoğun bir gayret içinde olacağız.”

Törene partililer ve davetliler katıldı

Devir teslim törenine teşkilat üyeleri, ilçe yöneticileri, partililer ve çok sayıda davetli katılım sağladı. Program boyunca hem teşekkür konuşmaları hem de gelecek dönem hedefleri paylaşıldı.

Yeni dönem vurgusu: Yerel çalışmalar ve vatandaş buluşmaları

AK Parti Dikili İlçe Teşkilatı’nda yeni yönetimin yol haritası da netleşmeye başladı. Yeni dönemde vatandaş buluşmaları, yerel saha çalışmaları ve örgüt içi koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor. Teşkilat kaynakları, Dikili’deki sosyal ve siyasi hareketliliğin artacağına dikkat çekerek birlik mesajı verdi.