Son Mühür / Yiğit Uzun - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kamusal alanlarda kullanılmak üzere açtığı “modüler tuvalet yapım işi” ihalesi, Sayıştay’ın 2024 yılı denetim raporunda dikkat çeken bulgular arasında yer aldı. Rapora göre, sözleşmede açıkça yer almasına rağmen yüklenici firmaya gecikme cezası kesilmedi.

Denetçiler, işin süresinde tamamlanmadığı ve belediyenin teslim tarihinden önce yapılan uyarılara rağmen yükleniciye herhangi bir cezai işlem uygulanmadığını belirtti. Raporda, “Sözleşmede yer alan cezai hükümler uygulanmadığından kamu zararı doğma riski bulunmaktadır” ifadeleri yer aldı.

“KAMU ZARARI RİSKİ AÇIKTIR”

Sayıştay, gecikme cezasının uygulanmamasını “idari takdir sınırlarının aşılması” olarak değerlendirerek, mevzuat gereği geciken işlerde ceza uygulanmasının zorunlu olduğunu hatırlattı. Raporun devamında, “Yükleniciye sözleşme şartlarının gereği gibi uygulanmaması, kamu zararına yol açabilecek benzer uygulamalara emsal teşkil etmektedir” uyarısı yapıldı.

BELEDİYE SAVUNMASI:

Belediye, Sayıştay’a gönderdiği savunmada “Gecikme süresinin kısa ve işin niteliğinin acil olmadığını” öne sürdü. Ancak Sayıştay denetçileri, bu gerekçeyi yeterli bulmadı ve bulguyu kesinleştirdi.

MODÜLER TUVALET PROJESİ NEYDİ?

Proje kapsamında kentin yoğun bölgelerine taşınabilir modüler tuvalet üniteleri kurulması planlanmıştı. İhale süreci tamamlanmasına rağmen ünitelerin tesliminin geciktiği, bazı alanlarda montajın aylar sonra yapıldığı belirtildi.

Sayıştay’ın tespitine göre, cezai şartın uygulanmaması yalnızca yüklenici lehine bir kolaylık sağlamakla kalmadı, aynı zamanda belediyenin denetim ve sözleşme yönetiminde ciddi zafiyet yaşadığını ortaya koydu.