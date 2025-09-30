Son Mühür / Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Genel Sekreter Zeki Yıldırım’ın isminin kullanıldığı dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Belediyeden yapılan açıklamada, bazı iş insanlarının telefon aracılığıyla çeşitli gerekçelerle para talep eden kişiler tarafından hedef alındığı bildirildi. Açıklamada, söz konusu eylemin açık bir dolandırıcılık girişimi olduğu vurgulandı.

Hukuki süreç başlatıldı

Belediye, olayın sorumlularının tespit edilmesi amacıyla hukuki süreç başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, geçmişte de benzer girişimlere rastlandığına dikkat çekilerek, vatandaşların bu tür durumlara karşı dikkatli olmalarının önemine işaret edildi.

Vatandaşlara uyarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kendini Genel Sekreter olarak tanıtan veya Zeki Yıldırım’ın adını kullanarak para talep eden kişilere itibar edilmemesini istedi. Böyle bir durumla karşılaşıldığında en kısa sürede emniyet birimlerine bilgi verilmesi gerektiği belirtildi.

Belediye yetkililerinden hatırlatma

Açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni temsil eden hiçbir kamu görevlisinin böyle bir talepte bulunmayacağı da hatırlatıldı.