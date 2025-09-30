Son Mühür/ Beste Temel - Bornova Belediyesi’nin Merkez Kapalı Pazaryeri’nde her cuma kurulan Kıyafet Pazarı, kısa sürede vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Uygun fiyatlı kıyafet, tekstil, ayakkabı ve mutfak ürünleriyle öne çıkan pazar, İzmir’in farklı ilçelerinden de ziyaretçi çekiyor.

Modern ve düzenli alışveriş ortamı

Kıyafet Pazarı’nda kıyafetten halıya, ayakkabıdan mutfak eşyalarına kadar birçok ürün vatandaşların beğenisine sunuluyor. Düzenli ve hijyenik ortamıyla dikkat çeken pazar, kısa sürede Bornovalıların yanı sıra çevre ilçelerden gelen vatandaşların da tercih ettiği alışveriş noktası oldu.

Başkan Eşki: “Pazarlarımız büyük bir ihtiyacı karşılıyor”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kıyafet Pazarı’nın gördüğü ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Eşki, “Halkımızın kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere kolayca ulaşabilmesi bizim için çok değerli. Bu tür pazarlarımız hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli bir ihtiyacı karşılıyor” ifadelerini kullandı.