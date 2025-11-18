İzmir'in Buca ilçesinde 8 Temmuz 2024 tarihinde gümüşçü esnafı Hasan Çınar'ın pompalı tüfekle öldürülmesi davasında beklenen karar çıktı. İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık B.T. hakkında müebbet hapis cezası hükmedildi. Karar, maktulün ailesinin adalete olan inancını pekiştirdi.

Şirinyer’de yaşanan kanlı saldırı

Olay, Buca Şirinyer Mahallesi Menderes Caddesi'nde, 8 Temmuz 2024 Pazartesi günü meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, gümüşçü esnafı Hasan Çınar (45), iş yerine kız arkadaşıyla birlikte gelen kuyumcu tamircisi B.T.'nin (30) pompalı tüfekli saldırısına hedef oldu. Saldırının ardından bölgedeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan esnaf Hasan Çınar, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; ancak talihsiz adam, burada yapılan tüm yaşam müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayeti işledikten sonra olay yerinden kaçan B.T., polis ekipleri tarafından kısa süre sonra, suç aletiyle birlikte cinayeti işlediği dükkanın yakınlarında yakalandı. Çınar'ın naaşı, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Bornova Işıkkent Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Işıkkent Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Kasten öldürmeden indirimsiz müebbet

Hasan Çınar cinayetiyle ilgili olarak görülen davanın beşinci duruşması 23 Ekim'de yapıldı. Mahkeme, yargılama sürecini bir bütün olarak değerlendirerek, sanık B.T.'nin eyleminin "Kasten Öldürme" suçunu oluşturduğuna hükmetti. Bu tespit doğrultusunda, İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık B.T.'yi Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 81/1 maddesi uyarınca müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Maktulün ailesini temsil eden Avukat Kenan Demirezen, mahkeme kararı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Avukat Demirezen, sanığın akıl sağlığına dair iddiaların yargılama boyunca gündeme geldiğini; ancak Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporla sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Sarkıntılık iddiası çürütüldü: Tanık ifadesi belirleyici oldu

Avukat Kenan Demirezen'in verdiği bilgilere göre, olayın basına yansıyan ilk hali olan "sanığın kız arkadaşına yönelik sarkıntılık" iddiası, yargılama sürecinde tamamen çürütüldü. Demirezen, "Sanığın kız arkadaşı tanık olarak dinlendi ve hem savcılıktaki hem de mahkemedeki ifadelerinde, maktul Hasan Çınar'ın kendisine yönelik herhangi bir sarkıntılık eyleminde bulunmadığını, aksine onu işinde gücünde, efendi bir insan olarak tanıdığını söyledi," dedi.

Avukat ayrıca, maktul Çınar'ın çevredeki diğer esnaflarla birlikte sanığı uyuşturucu bağımlılığından ve kötü alışkanlıklarından kurtarmak amacıyla iyi niyetli telkinlerde bulunduğunun belirlendiğini ve tanık beyanlarının da bu durumu desteklediğini aktardı.

Demirezen, mahkemenin sanığa hiçbir indirim uygulamadan verdiği bu kararın, ailenin adalete olan güvenini artırdığını vurguladı ve kararın istinaf sürecinde de onanmasını temenni ettiklerini ifade etti.