Son Mühür- İzmir Emniyet Müdürlüğü, radikal İslamcı Tevhid ve Sünnet cemaatine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında cemaatin lideri Halis Bayancuk, kod adıyla “Ebu Hanzala” ve cemaatin önde gelen isimlerinden Haris Karadağ, kod adıyla “Ebu Haris” gözaltına alındı.

Bayancuk’un evinde arama ve gözaltı işlemleri

Cemaatin yayın organı “Tevhid Gündemi”nin aktardığı bilgilere göre, Bayancuk’un ikametinde yapılan aramanın ardından kendisi gözaltına alınarak İzmir’e sevk edildi. Operasyonda Karadağ da yakalanarak İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Bayancuk’un geçmişteki yargı süreçleri

Halis Bayancuk, daha önce El-Kaide bağlantısı iddiasıyla 2008’de tutuklanmıştı. 2010 yılında İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Bayancuk’a El-Kaide üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Dosya, temyiz süreci sonrası Yargıtay 16. Ağır Ceza Dairesi tarafından 2017’de Bayancuk aleyhine bozuldu.

Bozma kararının ardından Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama devam ederken, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi de Bayancuk’a IŞİD kapsamında “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Yargıtay 5. Ceza Dairesi iki dosyayı birleştirerek söz konusu cezayı onadı. Bayancuk, 2021’de “kaçma şüphesi bulunmadığı” gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Haris Karadağ hakkındaki önlemler

Operasyon öncesinde de Haris Karadağ’ın Ocak ayında mal varlığına el konulmuş, bunun gerekçesi olarak IŞİD/El-Kaide bağlantıları gösterilmişti.