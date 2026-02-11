Kaza, saat 11.00 sıralarında Buca ilçesi Efeler Mahallesi Menderes Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki minibüsün fren sistemi arızalandı.

Kontrolden çıkan araç, yolun karşı şeridine geçerek önce bir dolmuşa çarptı. Savrulan minibüs daha sonra kaldırımda yürüyen bir vatandaşa çarptıktan sonra bir iş yerinin duvarına girerek durabildi.

Çarpmanın etkisiyle çevrede kısa süreli panik yaşanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kaçmaya çalıştı ama araçtan kurtulamadı

Güvenlik kamerası görüntülerinde, minibüsün hızla üzerine geldiğini fark eden yayanın panikle kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Talihsiz adam, aracın çarpmasından kurtulamadı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya ve minibüs sürücüsü yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan iki kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Polis ekipleri inceleme başlattı

Kaza sonrası polis ekipleri Menderes Caddesi’nde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Olay yeri inceleme ekipleri minibüste teknik kontrol yaparken, fren arızası iddiası mercek altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.