3. Lig 4. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren ancak sezonun ikinci yarısında üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla zirve takibinde yara alan Karşıyaka’da, sezonun ilk yarısına damga vuran Yasin Uzunoğlu’nun form grafiğindeki düşüş camiada endişe yaratıyor. Yaz transfer döneminin son anlarında Ömer Faruk’un yaşadığı talihsiz ceza süreci sonrası Muğlaspor’dan geçici transferle kadroya dahil edilen 23 yaşındaki golcü, yeşil-kırmızılı formayla başlangıçta beklenmedik derecede etkili bir çıkış yakalamıştı. İlk 7 müsabakada rakip ağları tam 8 kez sarsarak takımını liderlik koltuğuna taşıyan genç santrfor, kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelmiş ve İzmir ekibinin en önemli hücum silahı olmuştu.

Bahis cezası sezonun kırılma noktası oldu

Yasin Uzunoğlu’nun yükselen grafiği, 10 Kasım tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan geniş çaplı bir soruşturmayla sekteye uğradı. Profesyonel liglerde görev yapan 1024 futbolcuyla birlikte bahis hesabı bulunduğu gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Yasin, kariyerinin en verimli döneminde mecburi bir ara vermek zorunda kaldı. Kurul tarafından alt sınırdan 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan yetenekli oyuncu, bu süreçte takımının ligin ilk yarısında oynadığı son 5 karşılaşmada görev alamayarak devreyi erken kapatmak zorunda kaldı.

Dönüşü muhteşem olmadı: Gol yollarında sessizlik hakim

Cezasını tamamlamasının ardından ligin ikinci yarısıyla birlikte sahalara geri dönen Yasin, Afyonspor deplasmanında yeniden ilk 11’deki yerini alsa da sahadaki görüntüsüyle eski günlerini arattı. Afyonspor karşısında sahada 90 dakika kalan, ardından Kütahyaspor mücadelesinde 84 dakika süre alan oyuncu, Balıkesirspor deplasmanında ise henüz 59. dakikada kenara alınarak teknik heyetin sabrını zorlamaya başladı. Performansındaki keskin düşüş sonrası Alanya 1221 FK maçında sadece son 5 dakikada oyuna dahil edilen golcü oyuncu, 1-1 eşitlikle sonuçlanan Eskişehir Anadolu deplasmanında ise teknik direktör Burhanettin Basatemür tarafından kulübede bekletilerek hiç süre alamadı.

Forma yarışında bayrağı Ömer Faruk devraldı

Cezadan döndükten sonra 3’ü ilk 11 olmak üzere toplam 4 karşılaşmada şans bulmasına rağmen skor üretemeyen Yasin Uzunoğlu, gol hasretini dindiremeyince formayı kaptırdı. Takımın hücum hattındaki verimsizliği çözmek isteyen teknik heyet, hak mahrumiyeti cezası sona eren Ömer Faruk’u yeniden ana plana dahil etti. Karşıyaka’da ilk devrenin yıldızı konumundaki Yasin’in yedek kulübesine hapsolması ve Ömer Faruk’un formayı geri alması, yeşil-kırmızılıların şampiyonluk yolundaki forvet rotasyonunda kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu.

