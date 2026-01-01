Son Mühür/Merve Turan- Bornova Belediyesi, kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a vefa göstermek amacıyla meclise bir önerge sunmaya hazırlanıyor. Önerge kapsamında, Durbay’ın adı, yeni açılacak gençlik merkezine verilecek.

Önergenin detayları

Meclis gündemine gelecek önerge, Bornova’da Ergene Mahallesi 545 Sokak No:2/A adresinde inşa edilen gençlik merkezini kapsıyor. Önerge metninde, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı yeni açılacak Gençlik Merkezi’ne Gülşah Durbay isminin verilmesi” ifadesi yer alıyor. Meclis üyelerinin onayı ile önerge hayata geçirilecek.

Gülşah Durbay kimdir?

Manisa doğumlu olan Gülşah Durbay, eğitimine Manisa’da başladı. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Durbay, akademik çalışmalarını farklı alanlarda sürdürdü. 2024 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tamamlayan Durbay, ayrıca Yaşar Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde yüksek lisans yaptı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde ekonomi ve finans alanında doktora eğitimine başladı.

Profesyonel yaşamında gıda sektöründe uluslararası firmalarda yöneticilik görevleri üstlenen Durbay, şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji alanlarında danışmanlık hizmeti verdi.

Siyasi kariyer ve başarılar

Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyasete adım atan Durbay, 2014 yılında İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi. 2015-2020 yılları arasında iki dönem boyunca İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı olarak seçilen Durbay, Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı unvanını kazandı. Ayrıca, Gıda Mühendisleri Odası Manisa Temsilciliği, Manisalılar Derneği ve Sosyal Demokrasi Vakfı’nda (SODEV) yönetim kurulu üyelikleri yaptı.

Neden vefat etmişti?

Gülşah Durbay, çoklu organ yetmezliğine bağlı sağlık sorunları nedeniyle 14 Aralık 2025 Pazar günü hayatını kaybetti.