Kemalpaşa Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Temel Küçük, üyelerin desteğini alarak yeniden göreve seçildi. Genel kurulun tek listeyle yapılması dikkat çekerken, kullanılan oy sayısı 118 olarak açıklandı.

Genel kurul tek listeyle yapıldı

Kemalpaşa’daki esnaf ve sanatkârların yoğun katılım gösterdiği genel kurulda seçim süreci tek liste üzerinden gerçekleştirildi. Üyelerin büyük çoğunluğunun desteğini alan Temel Küçük, yeni dönemde de oda başkanlığı görevini sürdürmeye hak kazandı.

Yalçın Ata’dan tebrik ve destek mesajı

İESOB Başkanı Yalçın Ata, genel kurul sonrası yaptığı açıklamada Başkan Temel Küçük’ü tebrik ederek başarı dileklerini iletti. Ata, Küçük’ün çalışmalarıyla fark yarattığını vurguladı.

“İzmir esnaf teşkilatına önemli katkılar sundu”

Temel Küçük’ün İzmir esnaf teşkilatına sağladığı katkılara dikkat çeken Yalçın Ata, “İzmir esnafına verdiği katkılardan dolayı kendisini gönülden kutluyorum. Temel Başkan mert ve güvenilir bir arkadaşımızdır” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde de destek sürecek

İESOB Başkanı Yalçın Ata, açıklamasında yeni dönemde de Temel Küçük ve yönetim ekibinin yanında olacaklarını belirterek, esnaf ve sanatkârların sorunlarının çözümü noktasında iş birliğinin devam edeceğini söyledi.