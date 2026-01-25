Menemen Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nda iki adayın yarıştığı genel kurul seçiminde ipi göğüsleyen isim, Oda’nın eski Başkan Vekili Cem Pehlivanoğlu oldu. Yoğun katılımla gerçekleşen seçim, oda tarihinde dikkat çeken bir yarışa sahne oldu.

Sandıktan değişim çıktı

Genel kurulda yapılan oylama sonucunda mevcut başkan Hilmi Kurtoğlu 244 oy alırken, rakibi Cem Pehlivanoğlu 304 oyla üyelerin çoğunluğunun desteğini kazanarak başkanlık görevine seçildi. Sonuçlar, oda üyeleri arasında değişim talebinin güçlü olduğunu ortaya koydu.

Kulislerde farklı senaryolar konuşuluyordu

Seçim öncesi kulislerde, Hilmi Kurtoğlu’nun yeniden seçilmesi halinde İESOB başkan adaylığı için isminin öne çıkacağı konuşuluyordu. Ancak Kurtoğlu’nun geçmiş genel kurullarda verdiği görev devri sözlerini yerine getirmemesi, bazı oda üyelerinin tepkisini çekti ve seçim sürecinde belirleyici etkenlerden biri oldu.

Genel kurulda birlik ve beraberlik mesajı

Genel kurulda divan başkanlığı görevini, Mustafa Ak üstlendi. Toplantıya katılan Aydın Pehlivan ise her iki adayın da elini kaldırarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bu görüntü, salonda alkışlarla karşılandı.

Pehlivanoğlu: “katılımcı bir yönetim anlayışıyla çalışacağız”

Kıran kırana geçen seçimin ardından konuşan Cem Pehlivanoğlu, kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür etti. Yeni dönemde şoför esnafının sorunlarını çözmeye odaklanacaklarını belirten Pehlivanoğlu, oda yönetiminde daha katılımcı ve şeffaf bir anlayışı hayata geçireceklerini ifade etti.

Yeni dönemde beklenti yüksek

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Menemenli şoför esnafı, yeni yönetimden özellikle mesleki sorunlara yönelik somut adımlar atılmasını beklediklerini dile getirdi. Cem Pehlivanoğlu’nun başkanlığındaki yeni dönemin, oda çalışmalarına yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.