İzmir’in Bayraklı ilçesinde, bedensel engelli kardeşi için apartmanın dış cephesine yaptırılan engelli asansörünü kullanan 67 yaşındaki Fatma Ekin, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Pazar dönüşü kullandığı asansörden bir anda boşluğa düştü

Olay, Gümüşpala Mahallesi 7036 Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanda saat 20.30 sıralarında yaşandı. Fatma Ekin’in, yaklaşık bir ay önce engelli kardeşi için kurdurulan yük asansörü düzeneklerini kullanarak 5. kata çıktığı sırada dengesini kaybettiği öğrenildi.

Asansörün kapısının kırık olduğu iddia edildi

İlk incelemelere göre, apartmanın dış cephesindeki yük asansörünün kapısının iki gün önce kırıldığı, Ekin’in de bu kırık bölümden zemine düştüğü ifade edildi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Fatma Ekin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri apartmanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, savcılık olayla ilgili ayrıntılı inceleme başlattı.