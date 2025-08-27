Son Mühür/ Begüm Mol - Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz’un 103. yılı, Aliağa’da gurur ve coşkuyla kutlanacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayacak.

Programda öğrencilerin okuyacağı şiirler ve Aliağa Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin zeybek gösterisi, milli duyguları canlandıracak. Resmi kutlama programı, saat 10.30’da Kaymakamlık makamındaki tebrikat töreni ve 11.30’da yapılacak şehitlik ziyaretiyle sona erecek.

Fener alayında binlerce kişi buluşacak

Akşam saatlerinde Aliağa, tarihi bir buluşmaya sahne olacak. Aliağa Belediyesi organizasyonuyla gerçekleşecek fener alayı, saat 19.30’da ENKA Spor Salonu önünde başlayacak. Belediye bandosunun eşlik ettiği yürüyüş, İstiklal Caddesive Hükümet Caddesi güzergâhından ilerleyerek Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda son bulacak.

Sefo’dan Zafer Bayramı’na özel konser

Fener alayının ardından bayram coşkusu, saat 21.00’de Sefo konseri ile zirveye ulaşacak. Türk gençliğinin sevilen sanatçılarından Sefo, sahne performansı ve şarkılarıyla Aliağalılara unutulmaz bir Zafer Bayramı gecesi yaşatacak.