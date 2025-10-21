İzmir’in tarımsal değerlerinden biri olan zeytin, Aliağa’da geleneksel hale gelen Hasat Şenliği ile bir kez daha bereketini kutladı. Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Aliağa Zeytin Hasat Şenliği, Çıtak Mahallesi’nde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Zeytinin ekonomik ve kültürel değerine dikkat çekildi

Aliağa’nın köklü tarımsal mirasına vurgu yapılan şenlikte, zeytinin yalnızca bir üretim aracı değil, aynı zamanda kültürel bir sembol olduğuna dikkat çekildi. Temsili zeytin hasadıyla başlayan etkinlikte, zeytinyağı fabrikası gezisi, tadım yarışmaları, hediye çekilişleri ve fidan dağıtımlarıyla dolu bir program gerçekleştirildi.

Etkinlik, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Can Gökgöz’ün yanı sıra siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşların katılımıyla renklendi.

Geleneksel hasat renkli görüntülere sahne oldu

Sabahın erken saatlerinde başlayan şenlik, Çıtak Mahallesi’ndeki zeytin bahçelerinde geleneksel yöntemlerle yapılan hasatla başladı. Katılımcılar, zeytinin dalından toplanıp sofralara ulaşma sürecine tanıklık etti.

Etkinliğin devamında düzenlenen Avcı Zeytinyağı Fabrikası gezisi, zeytinin yağa dönüşüm yolculuğunu gözler önüne serdi. Katılımcılar, üretim aşamalarını yerinde görme fırsatı bulurken, teknik bilgilerle zeytinyağı kalitesinin nasıl belirlendiğini öğrendi.

Aksakal: “Zeytin, bu toprakların bereket simgesidir”

Şenliğin açılışında konuşan Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, bölgedeki üretimin önemine dikkat çekti:

“Zeytin, yüzyıllardır bu toprakların mirası, sağlığın ve bereketin simgesidir. Aliağa’da 82 bin dekar tarım alanının 48 bin dekarında zeytin üretimi yapılmakta; hem yağlık hem de sofralık zeytin yetiştirilmektedir. Bu yıl Çıtak Köyü’nde düzenlediğimiz şenlikte üreticilerimizle birlikte hasadın mutluluğunu paylaştık. Katkı sunan herkese teşekkür ediyor, üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum.”

Aksakal, zeytinciliğin bölge ekonomisindeki yerinin giderek arttığını ve üreticilerin bilinçli tarım uygulamalarıyla verimliliğin yükseldiğini de sözlerine ekledi.

Güney: “Zeytin, bu coğrafyanın kadim bitkisidir”

Etkinlikte konuşan Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa’nın yalnızca sanayi ve liman kenti değil, aynı zamanda güçlü bir tarım merkezi olduğunu vurguladı:

“Zeytin, bu coğrafyanın kadim ve anlamlı bir bitkisidir. Aile işletmeleri şeklinde üretim yapan çiftçilerimizin emekleriyle Aliağa’nın tarımsal kimliği güçleniyor. Bu yıl da hasat sezonunu bir şenlik havasında başlatmak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, üreticilerimize bol bereketli bir yıl diliyorum.”

Lezzet yarışmaları büyük ilgi gördü

Zeytin Hasat Şenliği’nin en heyecanlı anları, “Zeytinyağı Tadım Yarışması” ve “Zeytinyağlı Sarma Yarışması” oldu.

Zeytinyağı tadım yarışmasında jürilik görevini Dr. Berna Yıldırım ve Dr. Elif Burçin Uyanık (İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü) ile Aliağa Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk üstlendi. Yarışmada Çıtak Mahallesi’nden Hasan Yıldız birinci seçildi.

Zeytinyağlı sarma yarışmasında ise jüri koltuğunda Kaymakam Zekeriya Güney, Başkan Serkan Acar, Radisson Otel Şefi Sedat Çetiner, Hilton Otel Şefi Emrah Tütüncüoğlu, Emniyet Müdürü Ahmet Can ve Jandarma Komutanı Yusuf Can Gökgöz yer aldı. Yarışmada birinciliği Atatürk Mahallesi’nden Derya Savran elde etti.

Dereceye giren katılımcılara ödüllerini Kaymakam Zekeriya Güney ve Belediye Başkanı Serkan Acar takdim etti. Ayrıca çekilişle sürpriz hediyeler verilirken, vatandaşlara zeytin fidanları armağan edildi.

Başkan Acar: “Eğitimli üretici, bereketli üretim demektir”

Ödül töreninde konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, üreticilerin tarım eğitimlerine katılmasının önemine vurgu yaptı:

“Etkinlik öncesinde Hasan abimizin bahçesini ziyaret ettik. Kendisi İlçe Tarım Müdürlüğü’nün tüm eğitimlerine katıldığını ve öğrendiklerini uygulayarak yüksek verim aldığını anlattı. Bu bize, bilinçli üretimin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Tüm çiftçilerimizin bu eğitimlerden faydalanmasını özellikle tavsiye ediyoruz.”

Zeytinin geleceğine sahip çıkılıyor

Dördüncü kez düzenlenen Aliağa Zeytin Hasat Şenliği, üreticiye moral verirken, zeytinin ekonomik ve kültürel değerinin korunması yönünde önemli bir farkındalık oluşturdu.

Etkinlik boyunca “ölmez ağaç” olarak anılan zeytinin tarihsel mirası, yöresel üretim gelenekleriyle birleştirilerek gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi vurgulandı.