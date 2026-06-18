Urla'da bulunan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından gerçekleştirilen “Spor Dostu Kampüs” programı çerçevesinde bu unvanı alan üniversiteler arasında kendine yer buldu. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının artırılması ve üniversitelerde spor kültürünün yükseltilmesini hedefleyen proje çerçevesinde yapılan değerlendirmeler kapsamında İYTE, Türkiye’nin spor alanında öne çıkan yükseköğretim kurumlarından biri olarak ifade edildi.

Spor kültürü yaşamın bir parçası haline geldi!

İYTE’nin başarıya ulaşmasında kampüs genelinde oluşturulmuş olan spor odaklı yaşam anlayışının etkili olduğu ifade edildi. Üniversitede yıl boyunca gerçekleştirilen turnuvalar, sportif etkinlikler ve topluluk faaliyetleriyle öğrenciler, akademisyenler ve idari personel ortak organizasyonlarda buluştular.

“Spor, sanat ve bilimin iç içe olduğu bir kampüs oluşturduk”

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, kazanılan başarının üniversitede uzun süredir devam eden çalışmaların sonucu olduğunu ifade ederek, öğrencilerin yalnızca akademik kapsamda değil, yaşamın her alanında donanımlı bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerinin altını çizdi.

Kampüsü günün her anında yaşayan dinamik bir yapıya dönüştürdüklerini belirten Baran, sporun, sanatın ve bilimin birlikte geliştiği bir üniversite ortamı yarattıklarını ifade etti. Öğrenciler ile akademik ve idari personelin aynı etkinliklerde bir araya gelmesinin güçlü bir kampüs kültürü yarattığını ifade eden Baran, “Spor Dostu Kampüs” unvanının bu anlayışın önemli bir göstergesi olduğunun altını çizdi.

