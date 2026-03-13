Son Mühür- Karaman’da İstiklal Marşı’nın 105. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programında öğrencilerin marşı Arapça okuması, farklı siyasi kesimlerden tepki çekti.

İstiklal Marşı Arapça okundu

Piri Reis Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tören, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından organize edildi. Programa Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver ile il protokolü ve çok sayıda öğrenci katıldı. Tören sırasında öğrencilerin İstiklal Marşı’nı Arapça olarak okuması, kısa sürede sosyal medyada yayılınca geniş yankı uyandırdı.

Siyasi tepkiler

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın kabul edilemez olduğunu belirtti. Ünver, “Milli marşımızın resmi bir törende başka bir dilde okunması doğru değildir. İstiklal Marşı milletimizin bağımsızlık sembolüdür ve Türkçedir” ifadelerini kullandı. Ayrıca Ünver, Karaman Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı’na sorumlular hakkında soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

MHP Karaman İl Başkanı Muhammed Mustafa Gözel de “Kamuoyuna Duyuru” başlığıyla yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı’nın Türk milletinin milli duygularını yansıtan bir eser olduğunu vurgulayarak, yerel yöneticiler ve idarecilerin idari yaptırım uygulaması gerektiğini belirtti. Gözel açıklamasında, Karamanoğlu Mehmet Bey’in 1277 yılında Türkçeyi resmi dil olarak ilan ettiği tarihî fermanına da değindi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise tepkisini, “Türk çocuklarına neden Arapça İstiklal Marşı okutuyorsunuz? Derdiniz Türkçeyle mi, yoksa İstiklal Marşıyla mı?” sözleriyle dile getirdi.