AK Parti’de geçtiğimiz hafta yaşanan istifa dalgası İzmir teşkilatına da yansıdı. Altı ilçede ilçe başkanlarının görevlerinden ayrıldığı süreçte, Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet de istifa eden isimler arasında yer aldı. Halk TV'de yer alan habere göre, Mollahamet'in tefecilik yaptığı öne sürüldü. Mollaahmet’in istifasının ardından kamuoyuna yansıyan iddialar, siyasetin ötesine taşındı.

Köylülerden savcılığa suç duyurusu

İki köylü, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdikleri dilekçelerde Mollaahmet’in tefecilik yaptığı iddiasını gündeme taşıdı. Dilekçelere göre, köylüler Mollaahmet’in yönlendirmesiyle yüksek faizle borç aldıklarını ve borçlarını ödeyemedikleri için tapularına el konulduğunu belirtti. Şikâyetçiler, toplamda 28 kişinin benzer şekilde mağdur edildiğini öne sürdü.

“Arazimize el konuldu, intiharın eşiğine geldik”

Mağdurlardan İhsan Yılmaz, Mollaahmet'in aracı olmasıyla birlikte Yaşar Bulgurcu'dan 200 bin lira aldığını ve bu parayı ödeyemediğini söyledi. Parayı ödeyemediği için kardeşlerinin evlerinin olduğu araziye el konduğunu açıkladı. Yılmaz yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“İcraya düştük, Ziraat Bankası'nda Ziraat Bankası'nda 89 bin liramızı Yaşar Bulgurcu ödedi. Biz buna ayda 16 bin lira faiz ödüyoruz. Sami bana "Git ondan al" dedi. Gittim ondan aldım. Sami, Kınık'ta AK Parti İlçe Başkanı. Hatta bana Sami dedi ki 'Sana abi çok kötüye gidiyorsun' Sami'nin dükkanında 3-4 sefer buluştuk. Tapuyu para karşılığı verdim, araziyi satmadım. Parayı getirmezsen başka bir aileye devrederiz dedi. Tapu benim babamdan kalma. Biraderlerimin hiçbirinin de haberi yoktu.”

“Güvendik, arazimizi kaybettik”

Bir diğer köylü Gürsoy Abaydın da benzer mağduriyet yaşadığını belirtti. Abaydın, Mollaahmet’e güvendiğini fakat arazisini kaybettiğini dile getirerek, “Benim gibi 25 kişi daha bu tefecilik ağına düştü” dedi.

AK Parti teşkilatında istifa depremi

AKP İzmir’de altı ilçe başkanının aynı dönemde istifası, parti teşkilatında büyük bir deprem etkisi yaratmıştı. Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet’in istifasının ardından gelen tefecilik iddiaları, hem siyasi hem de hukuki boyutuyla gündemdeki yerini koruyor.